На оперативном совещании в правительстве Мурманской области одной из ключевых тем стала программа репродуктивной диспансеризации населения

Для молодых людей - это возможность подготовиться к рождению детей, в зрелом возрасте - предупредить и выявить на ранней стадии различные заболевания, в том числе онкопрофиля.

Андрей Чибис подчеркнул, что забота о репродуктивном здоровье является неотъемлемой частью общего состояния организма и залогом высокого качества жизни, а не только вопросом планирования семьи. В Мурманской области целевая аудитория программы составляет 254 тысячи человек. Все процедуры диспансеризации доступны бесплатно в рамках обязательного медицинского страхования.

«Работодатели обязаны предоставлять оплачиваемые дни для её прохождения: от одного дня раз в три года для молодых сотрудников, до двух дней ежегодно для людей предпенсионного возраста. Записаться можно онлайн через портал госуслуг, мобильное приложение или по телефону единого колл-центра. Для организованных коллективов работают выездные медицинские бригады», – отметил глава региона.

Эффективность программы подтверждают конкретные результаты. В 2025 году выявлено 16 случаев злокачественных новообразований. За последние пять лет наблюдается стабильный рост выявления онкологических заболеваний на ранних первой и второй стадиях. Ранняя диагностика – это шанс на полное выздоровление.

«Призываю жителей региона не откладывать обследование. Пройти диспансеризацию сейчас, это значит позаботиться о себе и своём будущем», – добавил Андрей Чибис.

Председатель регионального парламента Сергей Дубовой принял участие в в обсуждении вопроса о репродуктивной диспансеризации в регионе.

- Забота о здоровье северян – безусловный приоритет для региональных властей, - подчеркнул Сергей Дубовой. – В Мурманской области реализуется ряд проектов в сфере здравоохранения, направленных на улучшение качества жизни граждан, а расходы на медицину – всегда были одной из главных расходных статей бюджета. В вопросах сохранения репродуктивного благополучия очень многое зависит от активности и желания самих жителей. Крайне важно, чтобы северяне понимали: такие обследования необходимы не только ради будущих детей, но и ради собственного здоровья.

