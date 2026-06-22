На оперативном совещании в правительстве Мурманской области почтили минутой молчания память героев Великой Победы

На оперативном совещании губернатор Андрей Чибис напомнил, что 22 июня Россия отмечает День памяти и скорби, – особый день для всей страны и Мурманской области.

«Сегодня в 4 часа утра вместе с северянами, командующим Северным флотом Константином Кабанцовым, нашими коллегами мы возложили цветы к памятнику Стойкости и мужеству мурманчан в годы Великой Отечественной войны, отдав дань защитникам Родины, всем, кто ценой своей жизни отстоял свободу и независимость нашей страны. Для Мурманской области эта дата имеет особое значение. Наш северный форпост выстоял благодаря храбрости, мужеству и самоотверженности защитников Родины, тех, кто трудился в тылу, обеспечивал работу порта, сопровождал Северные конвои. Переоценить этот ежедневный подвиг невозможно», – подчеркнул губернатор.

Глава региона сообщил, что сегодня в 12.15 пройдёт всероссийская акция Минута молчания, и пригласил всех жителей Мурманской области присоединиться к ней.

Также сегодня в 19.00 в Мурманске на стадионе «Строитель» пройдёт ретроматч, посвященный Великой Победе.

«В 1941 году война остановила футбольный матч в Мурманске, и было принято решение доиграть после Победы. По разным причинам его не доиграли, и сегодня мы будем свидетелями, как команды завершат игру, прерванную войной. Приглашаем всех присоединиться и стать зрителями этого исторического матча», – сказал губернатор.

В рамках оперативного совещания Андрей Чибис призвал коллег почтить минутой молчания память всех, кто приближал Великую Победу.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/569842/#&gid=1&pid=1