Пресс-конференция губернатора: в рамках программы «Свой дом в Арктике» построено порядка 300 домовСегодня губернатор Андрей Чибис подводит итоги года на традиционной пресс-конференции
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Мурманская область. Арктика (16+)12.12.23 10:15

На оперативном совещании в правительстве Мурманской области подробно рассмотрели ход реализации стратегического плана «На Севере – жить» в ЗАТО г. Заозерск

 

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис отметил несколько ключевых пунктов.

«Сегодня в повестке оперативного совещания – ЗАТО г. Заозерск. Это город моряков-подводников, который имеет стратегически важное значение не только для нашего региона, но и для всей страны. Здесь мы проводим мероприятия по реализации стратегического плана «На Севере – жить», а также программы по реновации ЗАТО. С 2019 года мы установили 12 детских игровых и спортивных комплексов, включая скейт-рампу, провели капитальный ремонт школы №289, а также благоустроили общественные территории, среди которых городская площадь, Аллея любви, Аллея героев, пешеходная зона на улице Строительная. В этом году открылся ФОК с бассейном «Посейдон», – отметил Андрей Чибис.

Также глава региона подчеркнул, что в рамках программы «На Севере – твой проект» были направлены средства на благоустройство сквера и установку стелы «Погибшим в ходе специальной военной операции». Кроме того, в Заозерске открыли «СОПКИ» и «СОПКИ.СПОРТ», создали виртуальный концертный зал.

«Также мы ликвидируем накопленный экологический вред в рамках работы по рекультивации ТКО и проводим работы по ремонту дорог. На сегодняшний день уже 80% дорог соответствует стандартам и нормативному состоянию улично-дорожной сети. В том числе отремонтировано 5 км дорог местного значения, а также 3 км дороги до губы Большая Лопаткина. Также мы технически перевооружили котельную, заменив устаревшие котлы на современные и приступили к капремонту котельной. Отмечу, что в Заозерске нам удалось уйти от мазута, что дало существенную экономию на теплоснабжении», – сообщил Андрей Чибис.

В части повышения комфортных условий для жизни было капитально отремонтировано 11 многоквартирных домов и 157 квартир для военнослужащих.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, в завершении доклада Андрей Чибис отметил, что, благодаря поддержке Президента РФ Владимира Путина и его поручению о федеральном финансировании программы реновации ЗАТО, город-подводников продолжит активно преображаться.

Подробнее о реализации стратегического плана «На Севере – жить» доложил глава ЗАТО г. Заозерск Алексей Пеньшин.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru

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