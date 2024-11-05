На оперативном совещании в региональном правительстве обсудили ход прививочной кампании от сезонного гриппа, а также реализацию губернаторской программы «Витаминизация»

Кампания по вакцинации стартовала с 28 августа. Сегодня в Мурманской области работает 97 пунктов, в их числе 22 мобильных пункта «Витаминизации», в которых также можно вакцинироваться против сезонного гриппа.

«На настоящий момент привито более 177 тысяч северян. Но этого недостаточно для формирования иммунной прослойки. Она начинает разрывать эпидемические цепочки при вакцинации 60% и более процентов всего населения. Поэтому прошу северян, которые ещё не сделали вакцину от гриппа, принять участие в прививочной кампании. В условиях северных зим, когда организм и так подвержен стрессу из-за холода и недостатка солнечного света, польза от вакцинации значительно возрастает», – подчеркнул губернатор Андрей Чибис.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, в рамках губернаторской программы «Витаминизация» продолжается бесплатная проверка уровня витамина D — критически важного элемента, дефицит которого нередко возникает у жителей северных широт из-за недостатка солнечного света.

«Мы запустили эту программу, чтобы все жители Мурманской области могли проверить уровень витамина D и своевременно восполнить недостаток. Напомню, что более чем у 80% обратившихся уровень витамина D в крови оказался ниже необходимого порога», — отметил глава региона.

За 41 неделю работы мобильных пунктов тестирование уже прошли больше 50 тысяч жителей Мурманской области. Андрей Чибис призвал северян принять участие в программе «Витаминизация» и, при необходимости, получить курсовую дозу для поддержания здоровья и иммунитета.

Подробнее о прививочной кампании против сезонного гриппа и губернаторском проекте «Витаминизация» рассказал глава министерства здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/