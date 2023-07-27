На Ореховском направлении все атаки ВСУ отражены. В ходе боя уничтожено 22 танка противника, 10 боевых машин пехоты

В районах населённых пунктов Дылеевка и Авдеевка ДНР уничтожено два склада боеприпасов 28-й и 110-й механизированных бригад ВСУ. Потери противника за сутки составили до 210 украинских военнослужащих, семь боевых бронированных машин, три автомобиля, две артиллерийские системы М777 производства США, три самоходных артиллерийских установки «Krab» польского производства, орудия Д-20 и Д-30, а также гаубица М119 производства США.

Министерство обороны Российской Федерации 26 июля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «в течение суток вооружённые силы Украины продолжали попытки наступательных действий на Донецком, Красно-Лиманском и Южно-Донецком направлениях.

На Донецком направлении слаженными действиями обороняющихся подразделений в тесном взаимодействии с авиацией и артиллерией «Южной» группировки войск успешно отражены четыре атаки противника в районах населённых пунктов Белогоровка, Северное, Марьинка и Водяное Донецкой народной республики. Кроме того, нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Богдановка, Спорное и Авдеевка Донецкой Народной Республики. В районах населённых пунктов Дылеевка и Авдеевка Донецкой Народной Республики уничтожено два склада боеприпасов 28-й и 110-й механизированных бригад ВСУ. Потери противника за сутки составили до 210 украинских военнослужащих, семь боевых бронированных машин, три автомобиля, две артиллерийские системы М777 производства США, три самоходных артиллерийских установки «Krab» польского производства, орудия Д-20 и Д-30, а также гаубица М119 производства США.

На Красно-Лиманском направлении подразделениями 15-й мотострелковой бригады группировки войск «Центр» продолжены наступательные действия в районе населённого пункта Сергеевка Луганской Народной Республики. Продвижение составило до трёх километров по фронту и 2700 метров в глубину обороны противника. Ударами авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем отражено четыре атаки ВСУ в районах населённых пунктов Червоная Диброва и Райгородка Луганской Народной Республики, а также Серебрянского лесничества. Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населённых пунктов Нововодяное Луганской Народной Республики, Торское, Ямполовка и Григоровка Донецкой Народной Республики.

В районе населённого пункта Терны Донецкой Народной Республики пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы. Кроме того, в районе населённого пункта Новолюбовка Луганской Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 66-й механизированной бригады ВСУ.

Суточные потери противника составили более 190 украинских военнослужащих, пять боевых бронированных машин, четыре пикапа, две гаубицы: Д-20 и Д-30, три самоходных артиллерийских установки «Гвоздика», а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

На Южно-Донецком направлении обороняющимися подразделениями с опорой на грамотно установленные минные заграждения, ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнём артиллерии группировки войск «Восток» отражена атака противника в направлении населённого пункта Никольское Запорожской области.

В районах населённых пунктов Сторожевое и Нескучное Донецкой Народной Республики поражена живая сила и техника ВСУ.

На Запорожском направлении в течение прошедших суток отражена атака противника в направлении Работино. Уничтожено два танка, гаубица «Гиацинт-Б», а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

Кроме того, ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Малая Токмачка, Яблоково и Работино Запорожской области.

Также, в районе населённого пункта Луговское Запорожской области уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа.

С утра 26 июля противник возобновил интенсивные наступательные действия на Ореховском направлении. Провёл массированную атаку силами трех батальонов, усиленных танками.

Мужественными и профессиональными действиями подразделений 810-й бригады морской пехоты и 71-го мотострелкового полка 42 мотострелковой дивизии все атаки ВСУ отражены. Позиции удержаны.

В ходе боя уничтожено 22 танка противника, 10 боевых машин пехоты, боевая бронированная машина, а также более 100 украинских военнослужащих.

На Купянском направлении подразделения 7-го мотострелкового полка Западной группировки войск, используя результаты огневого поражения, проводят успешные наступательные действия на Куземовском направлении и заняли более выгодные позиции.

Потери противника за сутки составили до 135 украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, гаубицы «Мста-Б» и Д-20, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения потери противника составили до 40 украинских военнослужащих, пять автомобилей, а также самоходная артиллерийская установка «Акация».

В районе населённого пункта Зеленовка Херсонской области уничтожен склад боеприпасов 124-й бригады территориальной обороны.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации в течение суток нанесено поражение 104-м артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике противника в 128-ми районах.

В районах населённых пунктов Ивановка и Новомихайловка Донецкой Народной Республики поражено два пункта управления 21-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ.

Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачено семь реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS» и две крылатые ракеты «Storm Shadow». Кроме того, уничтожено 13 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Кармазиновка, Золотаревка, Рубежное Луганской Народной Республики, Верхнекаменское, Евгеновка, Ямполовка, Красная Поляна Донецкой Народной Республики, Чумацкое и Диброва Запорожской области».

Фото и видео: https://vk.com/mil