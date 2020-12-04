На осеннем этапе корпоративного конкурса #КилометрыЗдоровья работники Кольской АЭС преодолели дистанцию, превышающую длину экватора

В коллективе Кольской АЭС подвели итоги осеннего этапа корпоративного спортивного-оздоровительного конкурса #КилометрыЗдоровья, который при поддержке профсоюзной организации атомной станции проходил с 7 сентября по 30 ноября.

В конкурсе принимали участие атомщики, которые в свободное время регулярно занимаются такими видами физической активности как ходьба, бег или езда на велосипеде. Для фиксации результатов они использовали скриншоты с экранов своих фитнес-браслетов, спортивных часов или смартфонов, которые ежедневно направляли в судейскую коллегию по электронной почте.

Абсолютным рекордсменом по трем видам физической активности стала сотрудник службы безопасности Кольской АЭС Ольга Абаровская. За три месяца она пробежала более 700 км , проехала на велосипеде более 300 км и прошла более 200 км .

Среди тех, кто сконцентрировался на одном из видов активности, не было равных аппаратчику химводоочистки химического цеха Кольской АЭС Александру Петрейко. За осенние месяцы 2020 года он пробежал более 950 км .

Всего же активное участие в конкурсе приняли почти полсотни увлеченных физкультурой, спортом и здоровым образом жизни работников Кольской атомной станции и подрядных организаций, которые все вместе преодолели дистанцию свыше 40 тысяч километров, что соответствует длине земного экватора.

«Физкультура и спорт давно стали неотъемлемой частью общественной жизни коллектива Кольской АЭС. На атомной станции сформированы сборные команды по 22 видам спорта, а также действуют 10 любительских спортивно-оздоровительных клубов. По статистике, каждый третий житель Полярных Зорь регулярно занимается спортом, посещает спортивные секции и участвует в соревнованиях» - отметил заместитель директора Кольской АЭС Игорь Кутузов.

С 1 декабря на Кольской АЭС стартовал зимний этап конкурса #КилометрыЗдоровья, где на смену велосипедному спорту пришли лыжные гонки. Организаторы ожидают, что это будет способствовать увеличению количества участников. Зимний этап продлится до 28 февраля 2021 года, когда и будут подведены финальные итоги, а самые активные спортсмены получат заслуженные призы и подарки, сообщает управление информации и общественных связей КАЭС.