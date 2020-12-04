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Мурманская область. Арктика (16+)04.12.20 09:30

На осеннем этапе корпоративного конкурса #КилометрыЗдоровья работники Кольской АЭС преодолели дистанцию, превышающую длину экватора

В коллективе Кольской АЭС подвели итоги осеннего этапа корпоративного спортивного-оздоровительного конкурса #КилометрыЗдоровья, который при поддержке профсоюзной организации атомной станции проходил с 7 сентября по 30 ноября.

В конкурсе принимали участие атомщики, которые в свободное время регулярно занимаются такими видами физической активности как ходьба, бег или езда на велосипеде. Для фиксации результатов они использовали скриншоты с экранов своих фитнес-браслетов, спортивных часов или смартфонов, которые ежедневно направляли в судейскую коллегию по электронной почте.

Абсолютным рекордсменом по трем видам физической активности стала сотрудник службы безопасности Кольской АЭС Ольга Абаровская. За три месяца она пробежала более 700 км, проехала на велосипеде более 300 км и прошла более 200 км.

Среди тех, кто сконцентрировался на одном из видов активности, не было равных аппаратчику химводоочистки химического цеха Кольской АЭС Александру Петрейко. За осенние месяцы 2020 года он пробежал более 950 км.

Всего же активное участие в конкурсе приняли почти полсотни увлеченных физкультурой, спортом и здоровым образом жизни работников Кольской атомной станции и подрядных организаций, которые все вместе преодолели дистанцию свыше 40 тысяч километров, что соответствует длине земного экватора.

«Физкультура и спорт давно стали неотъемлемой частью общественной жизни коллектива Кольской АЭС. На атомной станции сформированы сборные команды по 22 видам спорта, а также действуют 10 любительских спортивно-оздоровительных клубов. По статистике, каждый третий житель Полярных Зорь регулярно занимается спортом, посещает спортивные секции и участвует в соревнованиях» - отметил заместитель директора Кольской АЭС Игорь Кутузов.

С 1 декабря  на Кольской АЭС стартовал зимний этап конкурса #КилометрыЗдоровья, где на смену велосипедному спорту пришли лыжные гонки. Организаторы ожидают, что это будет способствовать увеличению количества участников. Зимний этап продлится до 28 февраля 2021 года, когда и будут подведены финальные итоги, а самые активные спортсмены получат заслуженные призы и подарки, сообщает управление информации и общественных связей КАЭС.

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