На осенних каникулах в Мурманской области открылось 60 дневных лагерей

На осенних каникулах в Мурманской области работают 60 школьных лагерей дневного пребывания.

Лагеря открылись в Мурманске, Кировске, Апатитах, Мончегорске, Оленегорске, Александровске, Заозерске, Североморске, Островном, Кандалакшском и Кольском районах, Ковдорском и Печенгском округах. Их посещают более 4,1 тысячи детей.

Для школьников подготовили интересные спортивные и творческие мероприятия. Особое место в программе занимают мастер-классы и экскурсии на предприятия региона.

В этом году помощь педагогам в лагерях дневного пребывания впервые оказывают ученики психолого-педагогических классов – для них это настоящая практика и первый опыт наставнической работы, сообщает Министерство образования и науки Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru