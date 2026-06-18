На ОСК «Севмаш» состоялась закладка атомного подводного крейсера «Мурманск»

Закладную доску на секции АПК «Мурманск» установили главнокомандующий ВМФ адмирал флота Александр Моисеев и генеральный директор предприятия ОСК «Севмаш» Михаил Будниченко. Таким образом, дан старт строительству очередному ракетоносцу серии многоцелевых атомных подводных лодок модернизированного проекта «Ясень-М».

17 июня 2026 года на предприятии ОСК Севмаш состоялась торжественная церемония закладки многоцелевого атомного подводного крейсера «Мурманск» проекта «Ясень-М». Наименование присвоено приказом главнокомандующего Военно-морским флотом РФ Александра Моисеева. Ранее с инициативой назвать крейсер в честь города-героя обратился губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

В торжественной церемонии приняли участие представители Военно-морского флота, органов власти, Объединенной судостроительной корпорации, предприятий промышленности, проектной организации – конструкторского бюро ОСК «Малахит». Гости отметили значимость события для укрепления обороноспособности страны.

Закладную доску на секции АПК «Мурманск» установили главнокомандующий ВМФ адмирал флота Александр Моисеев и генеральный директор предприятия ОСК «Севмаш» Михаил Будниченко. Таким образом, дан старт строительству очередному ракетоносцу серии многоцелевых атомных подводных лодок модернизированного проекта «Ясень-М».

«Знаменательно, что атомный подводный крейсер «Мурманск» заложен в году, когда мы отмечаем 130-летие Подводных сил и 330-летие со дня основания Российского регулярного флота. Выражаю уверенность в том, что северодвинские корабелы традиционно построят надежный корабль, способный выполнять широкий спектр задач по своему предназначению», – заявил главком ВМФ России адмирал флота Александр Моисеев на торжественной церемонии.

Корабли проекта «Ясень-М» строятся на Севмаше большой серией. Головная АПЛ – «Казань» – была передана в состав ВМФ в 2021 году. После него были построены и вошли в состав флота ещё три АПЛ этого проекта: «Новосибирск», «Красноярск» и «Архангельск». На разных этапах строительства на предприятии сейчас находятся еще несколько атомных подводных крейсеров. АПК проекта «Ясень-М» обладают пониженным уровнем акустического поля, эффективным ударным и радиоэлектронным вооружением, которое позволяет выполнять задачи в любых районах Мирового океана. Отличаются повышенной скрытностью, автоматизацией и огневой мощью. В проекте применены многие технические решения, ранее не использовавшиеся в отечественном подводном судостроении.

Губернатор Мурманской области поблагодарил главнокомандующего Военно-морским флотом России Александра Моисеева за поддержку инициативы и решение присвоить крейсеру почётное наименование «Мурманск», подчеркнув его важность для всех северян.

«Для меня большая честь сегодня находиться здесь, в Северодвинске, на легендарном «Севмаше», где создаётся будущее российского Военно-морского флота. Сегодняшняя закладка атомного подводного крейсера «Мурманск» — событие особого значения не только для судостроительной отрасли и ВМФ, но и для всей нашей страны. Символично, что новый корабль получил имя города-героя Мурманска, которому в этом году исполняется 110 лет. Как подчеркнул наш президент Владимир Владимирович Путин в ходе Международного арктического форума, который в 2025 году принимал наш регион, Мурманск по праву является столицей русской Арктики. Уверен, что новый атомный подводный крейсер «Мурманск» продолжит традиции отечественного подводного флота. Благодарю коллектив «Севмаша», ветеранов предприятия, представителей конструкторских бюро, Военно-морского флота и всех, кто участвует в реализации этого важнейшего государственного проекта. Желаю успешного строительства корабля, крепкого здоровья, новых достижений и успехов всем, кто своим трудом укрепляет безопасность нашей страны», — сказал Андрей Чибис.

Губернатор отметил, что Мурманская область — это уникальный регион, имеющий богатейшую историю, в которой особое место занимает его героическое прошлое. И сегодня наш край имеет стратегически важное значение для всей страны. В регионе базируется Северный флот Военно-морского флота РФ, который играет ключевую роль в обеспечении безопасности России на северном направлении и укрепляет её позиции в Арктике.

Как отмечает Министерство информационной политики Мурманской области, крейсер «Мурманск» – это ещё один повод для гордости северян в год 110-летия города, символ уважения к традициям и истории Вооружённых Сил РФ. Название подчеркивает значимость региона как мощного военного и морского центра. Это дань уважения всем героям прошлых лет и тем, кто сегодня с доблестью и честью, показывая настоящий северный характер, защищает интересы страны и работает на её благо.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/569659/#&gid=1&pid=2