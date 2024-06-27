На особо охраняемых природных территориях и охотничьих угодьях Мурманской области проводятся рейды

Патрулирование участков проводят инспекторы регионального Минприроды и регионального центра лесного и экологического контроля при участии Североморского территориального управления рыболовства.

Например, с 15 по 26 июня на территории природных парков «Полуострова Рыбачий и Средний» и «Териберка», заказниках «Варзугский», «Понойский» и «Сейдъяврь», проверяющие выявили 63 нарушения правил рыболовства и охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях. Также инспекторы наложили арест на одно плавательное средство.

Напомним, жители региона могут посещать природные территории и заказники бесплатно, а вот гостям Кольского полуострова придётся заплатить за посещение.