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Мурманская область. Арктика (16+)31.07.24 10:15

На остановках Мурманска можно отследить время прибытия транспорта

На отдельных остановочных комплексах в Мурманске, необорудованных специальным информационным табло, появились QR-коды, при сканировании которых можно отследить время прибытия общественного транспорта.

«При сканировании камерой телефона QR-кода пользователь попадает на портал транспортсевера.рф, где отображается информация о ближайшем времени прибытия общественного транспорта на конкретную остановку. Ему больше не нужно искать расписание в интернете, вводить вручную название остановки – теперь есть удобный сервис, доступный в одно касание», –сообщила заместитель губернатора Мурманской области – министр цифрового развития Мурманской области Елена Семенова. 

По словам вице-губернатора, в ближайшее время такие QR-коды появятся и на других остановках города.

«Обращаю внимание, что уже сейчас на транспортсевера.рф можно отследить маршруты, местоположение автобусов и троллейбусов, адреса остановок. Помимо этого, на портале представлена информация о перевозчике, созданы фильтры для удобства маломобильных северян», – подчеркнула Елена Семенова.

«Реализация данного мероприятия стала возможной благодаря внедрению на территории Мурманской области Единой платформы управления транспортной системой. Она позволяет отслеживать транспорт, выполняющий регулярные перевозки по государственным контрактам в реальном режиме времени, а также производить расчеты с перевозчиками за фактически выполненные рейсы. Благодаря внедрению данной системы выполнение рейсов по государственным контрактам держится на очень высоком уровне», – рассказала министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Юлия Полиэктова.

Сейчас система с QR-кодами запущена в тестовом режиме на 10 комплексах:

- остановка «Семёновское озеро» (северное направление; ул. Героев-североморцев, 17 корп. 1);

- остановка «Семёновское озеро» (южное направление; рядом с парком);

- остановка «Улица Челюскинцев» (северное направление; ул. Карла Либкнехта, 24/17); 

- остановка «Улица Челюскинцев» (южное направление; ул. Челюскинцев, 20);

- остановка «Улица Челюскинцев» (западное направление; ул. Карла Либкнехта, 28);

- остановка «Улица Челюскинцев» (восточное направление; ул. Челюскинцев, 15);

- остановка «Улица Капитана Пономарева» (северное направление; просп. Кольский, 12); 

- остановка «Улица Капитана Пономарева» (южное направление; рядом с «Охотным рядом»);

- остановка «Кинотеатр «Мурманск» (северное направление; ул. Карла Маркса, 38);

- остановка «Кинотеатр «Мурманск» (южное направление; ул. Полярные Зори, 62).

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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