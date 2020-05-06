На остановке общественного транспорта «Областная больница» установили новую конструкцию

В Мурманске продолжается работа по модернизации улично-дорожной сети и развитию транспортной инфраструктуры. Так, на остановке общественного транспорта «Областная больница» был установлен современный остановочный комплекс из металла и каленого стекла.

Предыдущая остановка была демонтирована в зимний период собственником, без согласования с администрацией города Мурманск. В результате горожане были вынуждены ожидать транспорт под открытым небом. За разрешением сложившейся ситуации жители обратились к депутатам Совета депутатов города Мурманска.

– С наступлением относительно теплой погоды мы смогли поставить крытую остановку, которая оснащена удобной деревянной скамейкой, – пояснил депутат Совета депутатов города Мурманска, руководитель муниципального учреждения «Управление дорожного хозяйства» Станислав Ланин. – В ближайшее время будет выполнена укладка асфальтобетонного покрытия.

Отметим, что новые конструкции прочны, способны защитить от дождя и непогоды, а также обеспечивают максимальную видимость.