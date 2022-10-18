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Мурманская область. Арктика (16+)18.10.22 09:30

На острове Кильдин в Баренцевом море завершил работу экологический взвод Северного флота

Экологический взвод Северного флота завершил работу по очистке от металлического мусора на острове Кильдин в Баренцевом море.

В текущем году военнослужащими экологического взвода, созданного на базе Кольской флотилии разнородных сил Северного флота, собрано более 300 тонн металлического мусора. Всего за последние три года на острове Кильдин собрано более 960 тонн металлолома — это списанная техника на колесном и гусеничном ходу, фрагменты старой металлической аэродромной полосы, бочки, трубы, километры проволоки.

Весь собранный лом свозился из разных точек острова и складировался в определенном месте на восточном побережье Кильдина, удобном для подхода к берегу большого десантного корабля.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, в настоящее время осуществляется доставка собранного металлолома на материк с помощью большого десантного корабля «Александр Отраковский», который уже осуществил несколько рейсов.

 

 

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12441764@egNews

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