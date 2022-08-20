На острове в Кольском заливе торжественно открыт отреставрированный памятник летающей лодке Бе-6

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, вчера на острове Большой грязный в губе Грязная Кольского залива состоялось открытие отреставрированного памятника морским авиаторам Северного флота - гидросамолёта Бе-6.

В церемонии открытия приняли участие командующий Северным флотом Александр Моисеев, заместитель губернатора Мурманской области Эрик Хисматуллин, глава Кольского района Андрей Малхасян и глава его администрации Александр Лихолат, врио главы ЗАТО г.Североморск Анна Клапоцкая и Иван Тихонов - генеральный директор ООО «Кивеста», которое непосредственно занималось реставрацией летающей лодки.

После краткого митинга с выступлениями должностных лиц адмирал Александр Моисеев, Эрик Хисматуллин и Иван Тихонов перерезали символическую красную ленточку и отправили отреставрированный гидроплан, как символ истории морской авиации Северного флота, в новый мемориальный «полёт». При этом реставраторы дали гарантию, что после проделанной ими работы самолёт-памятник не утратит своих качеств ещё как минимум 30 лет.

Как сообщает пресс-служба СФ, гидроплан Бе-6 был установлен на острове Большой грязный в 1968 году в честь 50-летия Ленинского комсомола и простоял без ремонта более полувека. Всего таких самолётов конструкторского бюро Георгия Бериева в послевоенный период - до 1957 года было выпущено 123 единицы.

Сегодня осталось только 4 из них в виде музейных экспонатов и памятников. Два находятся в Китайской Народной Республике, где эти самолёты так же стояли на вооружении авиации военно-морского флота Народно-освободительной армии Китая. Ещё один находится в музее авиации под Киевом.

Как отметил командующий Северным флотом Александр Моисеев, «отныне у жителей Мурманской области есть уникальная возможность увидеть этот самолёт в его первозданном виде».

Адмирал Моисеев выразил благодарность реставраторам, спонсорам, волонтёрам и всем неравнодушным гражданам, которых озаботила судьба памятника. Он подчеркнул, что их совместными усилиями внесён существенный вклад в сохранение истории морской авиации ВМФ России и Северного флота.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12434438@egNews