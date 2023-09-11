На острове Земля Александры военнослужащие Северного флота и представители Русского географического общества установили самый северный Поклонный крест на мысе Двойной

Установка монумента осуществлялась во время комплексной экспедиции СФ и РГО на архипелаг Земля Франца-Иосифа в рамках реализации патриаршего проекта «Русская Арктика и Антарктида».

Силами военнослужащих флота крест длинной восемь метров и весом в полторы тонны был доставлен с Большой земли. Они установили его на территории национального парка «Русская Арктика». Поклонный крест изготовлен из лиственницы по канонам православия.

В событии приняли участие военнослужащие подразделений СФ, находящиеся на острове Земля Александры, представители командования флота, а также представители РГО.

Как отметил начальник регионального центра управления обороной Российской Федерации штаба СФ контр-адмирал Сергей Артамонов, Поклонный крест поставлен в ознаменование 150-летия открытия архипелага Земля Франца-Иосифа и является самой северной точкой российской земли: «Освоение этих земель будет вестись и дальше с целью присутствия россиян, развития инфраструктуры и той мощи, которая позволяет оберегать арктические просторы нашей Родины», – сказал контр-адмирал Сергей Артамонов.

Освящение креста совершил разработчик и исполнитель Патриаршего проекта «Русская Арктика и Антарктида» епископ Нарьян-Марский и Мезенский Иаков. По окончании молебна он поздравил всех собравшихся с этим знаменательным событием, сообщает пресс-служба Северного флота.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12478649@egNews