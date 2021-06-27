На отдалённые объекты Северного флота на Белом море доставят 2000 тонн топлива

Жилищно-коммунальная служба №6 (г. Северодвинск) филиала Центрального жилищно-коммунального управления Минобороны России по Северному флоту заключило контракты на поставку 5500 тонн угля и 3500 тонн мазута. Топливо предназначено для обеспечения бесперебойной работы в осенне-зимний период 44 котельных военных городков, расположенных на территории Архангельской области и Ненецкого автономного округа.

Начата поставка 2000 тонн топлива в отдалённые гарнизоны и объекты Северного флота на побережье Белого моря.

Доставку топлива на побережье Белого моря осуществляют гидрографические суда и суда обеспечения Беломорской военно-морской базы в рамках северного завоза.

Как сообщает пресс-служба СФ, контролирует доставку топлива на объекты флота региональный центр управления штаба Северного флота, куда в круглосуточном режиме стекается вся информация о событиях, происходящих в зоне ответственности флота.