На отдельных территориях Кольского района действует особый режим в связи с гриппом птиц

С 6 июля в Кольском районе Мурманской области действует особый режим в связи с гриппом птиц. Постановление об этом подписал губернатор Андрей Чибис.

Накануне комитет по ветеринарии выявил грипп у сизых чаек в районе береговой линии губы Ура Баренцева моря и устья реки Ура. Эпизоотический очаг – 5 км лесной территории. Доступ людей на неё запрещён. За обстановкой будет следить круглосуточный ветеринарный пост.

Особый режим обязывает фермеров вести хозяйство в соответствии с ветеринарными правилами, которые предусматривают в такой ситуации содержание домашних птиц по закрытому типу и дополнительную обработку птичников.

Гражданам в период ветеринарного карантина рекомендовано исключить контакт с дикой птицей, строго соблюдать гигиену, покупать птицу для питания только в местах официальной торговли.

Комитет по ветеринарии Мурманской области просит жителей и фермеров при обнаружении трупов птицы или выявлении больной птицы на улице, в личных хозяйствах незамедлительно сообщать в государственную ветеринарную службу по месту обнаружения.

Контакты ветеринарных станций в каждом муниципалитете размещены на сайте Мурманской областной станции по борьбе с болезнями животных.

Телефон «горячей линии» комитета по ветеринарии Мурманской области 8(921) 165-34-53 (круглосуточно).

