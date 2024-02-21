На открытие современных залов «СОПКИ.СПОРТ» в 2024 году выделено 114 млн рублей из бюджета Мурманской области

Глава региона Андрей Чибис подписал постановление правительства, в соответствии с которым из областного бюджета выделяется 114 млн рублей на открытие в 2024 году в 12 муниципальных образованиях 19 спортивных молодёжных пространств «СОПКИ.СПОРТ».

Пять новых залов в этом году появятся в Мурманске, по одному пространству в Коле, Мурмашах, Верхнетуломском, Туломе, Снежногорске, Полярном, Ревде, Печенге, Мончегорске, Протоках, Видяево, Североморске-3, Кировске и Кандалакше.

Также в рамках подписанного губернатором документа пяти муниципальным образованиям региона выделена субсидия из областного бюджета на развитие физкультурно-спортивной работы.

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, на основании конкурсного отбора финансирование получили администрации Апатитов (5 млн рублей), Кировска, Полярных Зорь, Терского и Кольского района (по 1 млн рублей). Эти средства будут направлены на установку спортивных площадок различного типа, приобретение оборудования и инвентаря, в том числе для организации и проведения физкультурных мероприятий среди различных категорий населения Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru