С 22 февраля записаться на витаминизацию северяне смогут через Единый контакт-центр Минздрава Мурманской областиВ правительстве Мурманской области рассказали о способах получения участниками СВО земли в собственность бесплатно
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)21.02.24 11:00

На открытие современных залов «СОПКИ.СПОРТ» в 2024 году выделено 114 млн рублей из бюджета Мурманской области

Глава региона Андрей Чибис подписал постановление правительства, в соответствии с которым из областного бюджета выделяется 114 млн рублей на открытие в 2024 году в 12 муниципальных образованиях 19 спортивных молодёжных пространств «СОПКИ.СПОРТ».

Пять новых залов в этом году появятся в Мурманске, по одному пространству в Коле, Мурмашах, Верхнетуломском, Туломе, Снежногорске, Полярном, Ревде, Печенге, Мончегорске, Протоках, Видяево, Североморске-3, Кировске и Кандалакше.

Также в рамках подписанного губернатором документа пяти муниципальным образованиям региона выделена субсидия из областного бюджета на развитие физкультурно-спортивной работы.

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, на основании конкурсного отбора финансирование получили администрации Апатитов (5 млн рублей), Кировска, Полярных Зорь, Терского и Кольского района (по 1 млн рублей). Эти средства будут направлены на установку спортивных площадок различного типа, приобретение оборудования и инвентаря, в том числе для организации и проведения физкультурных мероприятий среди различных категорий населения Мурманской области.

 

Фото: https://gov-murman.ru

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Женщины на рынке труда – глобальные итоги 2023 года
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ИТОГИ 2023 ГОДАМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2024«Кто в доме хозяин»: Алла Истомина – о модернизации системы теплоснабжения Мурманской области
-

Последние комментарии

Александр
19.02.24 15:07
Скажите пожалуйста, я заключил контракт после 14 июля, я участник СВО, какая положена выплата от губернатора Мурманской обл? *** Александр, чтобы не вводить Вас в заблуждение, Вам лучше обратиться с
Комментарий к новости:Выплату для участников СВО из числа военнослужащих по контракту увеличили
Алина
15.02.24 20:57
Вот то, что Матвиенко отдала распоряжение со всем этим разобраться - очень хорошо! Она за свои слова отвечает, и выполнение распоряжений контролирует!
Комментарий к новости:Законодатели разбираются в ситуации переработки твёрдых коммунальных отходов, чтобы усовершенствовать законодательную базу
Ирина
15.02.24 10:40
Просим во дворе построить новую площадку
Комментарий к новости:ТСЖ «На Крупской» и «Гармония» участвуют в программе «На Севере - твой проект»
-Правовая консультация (18+)Всё про испытательный срок: основные требования, о которых должен знать каждый и что говорят жители СЗФО об этом
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234567891011121314151617181920212223242526272829123
-Скоро в эфире13:00«Прощай, любимая». Художественный сериал, 6 серия (16+)14:00Мультфильмы (0+/6+)14:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Кредитный портфель жителей Мурманской области вырос на 16% до 191,8 млрд рублей-PRO Валюту (16+)Курс доллара снизился на 6 копеек, евро укрепляется на 7 копеек-PRO Энергетику (18+)Андрей Чибис представил проект газификации Мурманской области в рамках Дня энергетики на выставке-форуме «Россия»-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 21 февраля-PRO Нефть и газ (18+)На рабочей встрече вице-премьер Александр Новак и губернатор Андрей Чибис обсудили ход реализации поручения Президента Владимира Путина по газификации Мурманской области-PRO Законы (18+)Планируются изменения в законодательство о рыболовстве для повышения эффективности госрегулирования
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика