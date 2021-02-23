На открытом воздухе - концепцию благоустройства парковой зоны Долины Уюта обсудили с мурманчанами

В Мурманске специалисты АНО «Центр городского развития Мурманской области» провели встречу с жителями и презентовали концепцию будущего благоустройства зелёной зоны Долины Уюта. Мероприятие состоялось на открытом воздухе. Горожане смогли познакомиться с задумкой автора, рассмотреть проект на представленных аншлагах, высказать свои предложения, которые в дальнейшем будут систематизированы и учтены при реализации.

«Мнения горожан очень разные. Кто-то выступает за реализацию, кто-то считает, что нужно оставить всё как есть сейчас. Мы для этого и встречаемся с жителями, чтобы собрать мнения, пусть даже и радикально полярные. Например, сегодня к нам обратился орнитолог из Мурманска, который переживает, что эта зелёная зона является местом гнездования краснокнижных птиц, все эти нюансы мы постараемся учесть», – сказала специалист Центра городского развития Мурманской области Евгения Бурка.

Как отметили специалисты Центра городского развития, мурманчане проявили интерес к новой концепции. Активно интересовались проектом.

«Сегодня мы имеем концепцию развития малой Долины Уюта и наша главная задача при ее реализации – учесть мнение жителей микрорайона, горожан и гостей столицы Кольского Заполярья. Мы хотим сделать это пространство максимально интересным и удобным для всех. Для этого мы общаемся с жителями, чтобы вносить корректировки в этот проект», – прокомментировала встречу министр градостроительства и благоустройства Мурманской области Мария Гаврилова.

Как сообщает региональное, Министерство градостроительства и благоустройства, концепция, которая сейчас обсуждается – это работа архитектора из Санкт-Петербурга Валерия Васильева. Он стал победителем профильного Международного конкурса, который прошел в 2020 году.