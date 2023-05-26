На озере Большое Грязненское близ Североморска строят станцию водоподготовки

Заказчик работ по реконструкции – муниципальное унитарное предприятие «Североморскводоканал».

Напомним, в конце 2022 года правительством Мурманской области подписано соглашение с Минстроем России о выделении средств на реконструкцию водопроводной насосной станции на озере Большое Грязненское в рамках федерального проекта «Чистая вода» национального проекта «Жилье и городская среда». Цель проекта – обеспечить жителей Росляково, Сафоново и Сафоново-1 качественной питьевой водой.

Реконструкция стоимостью 300 млн рублей предусматривает установку комплекса оборудования очистки воды на станции водоподготовки на ВНС–1. Проект будет реализован в 2023-2024 гг.

Первые поставки оборудования и материалов запланированы уже в начале июня, отмечает Минэнерго и ЖКХ Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru