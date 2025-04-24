На озере Имандра сотрудники аварийно-спасательной службы МКУ «Служба гражданской защиты г. Апатиты» провели профилактический рейд

Во исполнение решений комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Апатиты 20 апреля работниками профессиональной аварийно-спасательной службы МКУ «Служба гражданской защиты г. Апатиты» в составе начальника аварийно-спасательной службы Павла Радина, спасателей Владимира Ржевского и Юрия Петина был проведён профилактический рейд на территории озера Имандра.

В ходе рейда с лицами, которые находились на акватории озера, проведены профилактические беседы на тему соблюдения мер безопасности при нахождении на льду в весенний период, а также о необходимых мерах безопасности при использовании отопительных приборов и газового оборудования, выделяющих при работе продукты горения.

В ходе беседы с рыбаками спасатели раздавали памятки «Паводок - не беда, помни ты о нём всегда», «Рекомендации по пользованию обогревательных приборов, выделяющих при работе продукты горения».

Фото: https://apatity.gov-murman.ru/about/info/news/524643/#&gid=1&pid=1