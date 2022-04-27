На озере Малый Вудъявр в Мурманской области будут учить операторов подводного робота и создадут «Полярный Голливуд»

Инновационный экспертный центр «Арктика» в акватории озера Малый Вудъявр создаст новый резидент Арктической зоны РФ. В строительство на территории Мурманской области современной инфраструктуры для подготовки различных специалистов к работе в условиях Арктики компания «Аквакультура-Хибины» инвестирует 94 млн рублей по соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики.

Для любителей экстрима и ученых в акватории озера Малый Вудъявр будут работать подводный полигон с причалом, дайвинг-центром и полным комплексом сопутствующих услуг. Желающих обучат гребле на байдарках и лодках. На территории также оборудуют гидропарк и площадку для аэростата.

«Проект амбициозный и разноплановый. Ориентируемся на создание научно-экспериментального центра для служащих федеральных структур, ученых, специалистов из сферы туризма, спортсменов и профессиональных инструкторов. У нас они смогут повышать свою квалификацию, отрабатывать навыки и передавать знания тем, кому это необходимо. Для студентов-практикантов, которые занимаются подводной археологией или биологией, участвуют в научных исследованиях в условиях Арктики, создадим полевую базу. Запустим лабораторию и экспериментальные площадки. Подготовим образовательные программы, спецтехнику и дадим возможность желающим получить новые для себя профессии, в том числе редкие – подводный сварщик или оператор подводного робота», – рассказал руководитель проекта Александр Губин.

Первым испытать возможности центра резидент АЗ РФ предложит сотрудникам МЧС России, которым необходимо отрабатывать новые технологии спасения в условиях низких температур. Запуск проекта намечается на конец 2024 года.

К этому сроку планируется построить гостиницы и домики для проживания, банный комплекс, круглогодичный кемпинг и палаточный городок. В центре также предусмотрены конференц-залы и рекреационно-клубная зона, интерактивная выставка «Подводный мир Арктики» и информационный ресурс «Подводная география». Инвестор даже учел в проекте интересы работников сферы кино, которым нужны подводные съёмки на натуре, и планирует открыть киностудию «Полярный Голливуд». Для любителей арктического туризма разработают групповые и индивидуальные маршруты по перевалам Хибин и окрестностям водоемов Кольского полуострова.

«Для нас крайне важно развивать все возможности и потенциал нашего Севера. Современный учебный и тренировочный центр – это ещё один показатель востребованности льгот среди предпринимателей совершенно разных сфер. Наши резиденты реализуют проекты, начиная с туризма и общепита до проектов по разведке и добыче «зеленых» металлов», – заявил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Генеральный директор ООО «Аквакультура-Хибины» Софья Лесникова, уточнила, что компания нацелена на развитие в регионе экологического и научно-популярного туризма. Будет использоваться имеющийся опыт участия в разработке международных экологических программ, а также данные исследований озер Малый Вудъявр и Сейдозеро, проведенных ранее совместно с Русским географическим обществом.

Сегодня по соглашениям с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики более 400 резидентов АЗ РФ реализуют проекты на сумму около 530 млрд рублей с планами трудоустроить свыше 17 тысяч северян.

«Существующие меры господдержки помогают предпринимателям запускать в российской Арктике туристические проекты, делать Заполярье ближе для российского путешественника и ценителя красоты русского Севера. Арктический кемпинг, палаточный городок, киностудия – все это потенциальные точки притяжения», – отметила Мария Бадмацыренова, замдиректора департамента мониторинга правоприменения КРДВ.

Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, для инвесторов самой большой в мире преференциальной территории – Арктической зоны Российской Федерации – созданы комфортные условия для реализации бизнес-идей. На 5 лет обнулены налоги на имущество, землю и прибыль, 10 лет действуют субсидирование 75% объема страховых взносов для вновь созданных рабочих мест, льготы по НДПИ в размере 0,5 от действующей ставки в отношении твердых полезных ископаемых для новых месторождений.

Процесс получения статуса резидента АЗРФ максимально упрощен, подать заявку можно на портале «Arctic Russia».