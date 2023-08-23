На озере Секретарском завершены мероприятия по ликвидации очага гриппа птиц

В эпизоотическом очаге в районе береговой линии озера Секретарского в с.п. Териберка завершены мероприятия по ликвидации гриппа птиц. Всего в очаге собрано и направлено на уничтожение 1020 трупов сизых чаек, 15 августа проведена заключительная дезинфекция очага. В настоящее время гибель птиц в данном районе не регистрируется.

В соответствии с Ветеринарными правилами отмена карантина осуществляется через 21 календарный день после проведения всех необходимых мероприятий.

Ограничительные мероприятия (карантин) в с.п. Териберка будут отменены в начале сентября текущего года.

Напомним, что в связи с подтверждением диагноза грипп птиц у сизых чаек с 18 июля 2023 года в районе береговой линии озера Секретарского установлены ограничительные мероприятия (карантин) по высокопатогенному гриппу птиц.

Учитывая напряженную эпизоотическую ситуацию по гриппу птиц в Российской Федерации, ветеринарными специалистами продолжается мониторинг территорий населенных пунктов в целью выявления случаев падежа птиц.

В комитете по ветеринарии Мурманской области работает «горячая линия» для передачи информации о случаях нахождения павшей птицы 8-921-165-34-53.

Фото: https://gov-murman.ru