На ОЖД перевозка груженых контейнеров во всех видах сообщения снизилась на 0,7%

Перевозка контейнеров в экспортном сообщении на Октябрьской железной дороге (ОЖД) за январь-июнь 2021 года составила 76,5 тысячи TEU, что на 4,7% превышает показатель первого полугодия 2020 года.

Как сообщает пресс-служба магистрали, перевозка груженых контейнеров во всех видах сообщения за отчётный период снизилась в сравнении с аналогичным периодом 2020 года на 0,7% и составила 171 тысячу TEU (перевезено 2,6 млн тонн грузов, -0,8%).

В том числе: руда цветная и серное сырьё – 12,2 тысячи TEU (+33,4% по отношению к аналогичному периоду 2020 года); автомобили и комплектующие – 7,8 тысячи TEU (рост в 1,7 раза); цветные металлы – 6,6 тысячи TEU (-12,6%); химикаты и сода – 21,4 тысячи TEU (-16,9%); строительные грузы – 8,3 тысячи TEU (+14,3%); лесные грузы – 7,9 тысячи TEU Э (-4,2%); промышленные товары – 8,3 тысячи TEU (+0,8%); картофель, овощи, фрукты – 2,7 тысячи TEU (рост более чем в 1,5 раза); остальные продовольственные товары – 11,8 тысячи TEU (-12,6%); бумага – 43,3 тысячи TEU (-2,7%); остальные и сборные грузы – 6,8 тысячи TEU (рост почти в 1,5 раза); машины, станки, двигатели – 11 тысяч TEU (-12%); нефть и нефтепродукты – 3,7 тысячи TEU (-16,7%).