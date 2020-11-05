На ОЖД погрузка по итогам октября показала рост на 1,6%

Объём погрузки в границах Октябрьской железной дороги за январь-октябрь текущего года составил более 86 млн тонн грузов, что на 2,3% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, сообщает пресс-служба магистрали.

За отчётный период на дороге, том числе погружено: руды железной – 22 млн тонн (+2,2% в сравнении с аналогичным периодом 2019 года); строительных грузов – 22,8 млн тонн (+10%); промышленного сырья – 1,7 млн тонн (-16%); лесных грузов – 3,7 млн тонн (-3,3%); нефти и нефтепродуктов – 8,3 млн тонн (-4,3%); лома чёрных металлов – 284 тысячи тонн (-12,9%); цемента – 903 тыс. тонн (+12,7%); удобрений – 16,3 млн тонн (+2,5%) зерно – 97,8 тысячи тонн (+8,3%); химикаты и сода – 1,2 млн тонн (-6,8%).

Погрузка в границах Октябрьской железной дороги в октябре этого года составила порядка 9 млн тонн, что на 1,6% больше аналогичного периода 2019 года.