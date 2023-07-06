На ОЖД погрузка в июне выросла на 2,1%

На территории Октябрьской железной дороге в январе–июне 2023 года погружено 51,8 млн тонн грузов, (+5,8% к соответствующему периоду прошлого года).

Как сообщает пресс-служба ОЖД, за шесть месяцев на дороге погружено: строительных грузов – 13 млн тонн (+12,9% к соответствующем периоду 2022 года); руды железной и марганцевой — 12,3 млн тонн (+16%); нефти и нефтепродуктов — 5 млн тонн (-4,4%); химических и минеральных удобрений — 11,8 млн тонн (-2,7%); цемента – 511,8 тысячи тонн (+9,8%); чёрных металлов – 330,4 тысячи тонн (+1,4%); зерна – 74,8 тысячи тонн (+25,3%).

По оперативным данным магистрали, в июне 2023 года в границах ОЖД погружено 8,8 млн тонн грузов, что превышает показатели июня 2022 года на 2,1%.