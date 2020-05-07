На ОЖД в апреле этого года отмечается снижение объёмов погрузки на 1,6%

На Октябрьской железной дороге в январе-апреле текущего года погружено свыше 32,5 млн тонн грузов (+2,6% к соответствующему периоду 2019 года), сообщила пресс-служба магистрали.

За четыре месяца погружено: руды железной – 8,4 млн тонн (+3,2% по сравнению с соответствующим периодом 2019 года); строительных грузов – 7,7 млн тонн (+7,6%); удобрений – 6,5 млн тонн (+2,3%); нефти и нефтепродуктов – 3,5 млн тонн (-0,3%); лесных грузов – 1,4 млн тонн (-3,1%); промышленного сырья – 651,6 тысячи тонн (-16,5%); - химикатов и соды – 500 тысяч тонн (+14,4%); цемента – 266 тысяч тонн (+9%); лома чёрных металлов – 117,6 тысячи тонн (+5,1%); зерна – 34 тысячи тонн (+17,1%).

По оперативным данным, погрузка в границах ОЖД в апреле этого года составила более 8,5 млн тонн, что на 1,6% меньше, чем за соответствующий период 2019 года.