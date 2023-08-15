На память о Севере: мастер-класс по «Акварельному скетчингу» в Мурманске проводят для туристов отеля

Сотрудники отеля «Park Inn by Radisson Полярные Зори», отмечая наплыв туристов в Мурманске и пользуясь хорошей погодой, придумали, чем занять их и гарантировать гостям Мурманской области особую память о путешествии на Север.

Был организован мастер-класс по «Акварельному скетчингу». Под руководством опытного художника Владыкиной Любови гости учились рисовать нашу гордую, но вечно голодную арктическую чайку. На летной веранде отеля было тепло, солнечно и очень креативно. Все гости города-героя Мурманска – участники мастер-класса остались чрезвычайно довольны. Некоторые на своих картинах написали «Мурманск 2023», тем самым получились отличные сувениры, да ещё сделанный и своими руками!

Следующий мастер-класс по «Акварельному скетчингу» в отеле будет посвящён теме арктических китов и их величественных хвостов.