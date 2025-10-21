Суши сети: за последние пять лет запасы в районах промысла мурманских рыбаков сократились почти в три разаВ Мурманске открылась фотовыставка, посвящённая отцам Героев России
«На параллели Севера»: музей приглашает на арт-медиацию «Человек детали»

Отдел Мурманского областного художественного музея «Культурно-выставочный центр Русского музея» приглашает 26 октября в 15.00 и 17.00 на арт-медиацию —особый формат общения с искусством, где важна не только информация, но и ваш личный опыт.

Как отмечает vk.com/murmanskmuseum, здесь нет привычной лекции «сверху вниз»: мы вместе рассматриваем картины, делимся впечатлениями, задаём вопросы и ищем собственные смыслы. Такой диалог помогает глубже понять искусство и услышать в нём что-то близкое каждому.

Владимир Кумашов — художник с очень узнаваемым стилем. Его полотна полны символов, философских образов и ярких цветовых решений. Он писал о человеке и его внутреннем мире, о поисках гармонии и смысла, о тонких переживаниях, которые трудно выразить словами. В его картинах реальность переплетается с метафорой, и каждый зритель может найти в них что-то своё.

На медиации пойдёт разговор о том, как художник видит мир и что может открыться нам в его работах. Это будет живой разговор — без готовых ответов, но с множеством открытых дверей к пониманию и вдохновению.

Информация и запись по телефонам: 99-43-56, 99-43-57. Платное мероприятие. (12+)

 

 

Фото (Владимир КУМАШОВ, Встреча. 2006 г., холст, масло. Из коллекции семьи автора): https://vk.com/murmanskmuseum?z=photo-11742142_457272335%2Fd0a49ca5b5f8d36002

