На ПАТЭС «Академик Ломоносов» приступили к ремонту реактора

Специалисты Госкомпании «Росатом! приступили к ремонту реактора правого борта на плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС).

Как сообщает t.me/s/rosatomru, работы будут включать нанесение защитного покрытия на лопатки турбины и замену внутренних устройств парогенераторов. Ремонт реактора правого борта закончится в сентябре 2025 года и перейдёт на левый борт.

Пресс-служба ГК отмечает, что для оптимизации сроков ремонта на ПАТЭС заблаговременно поставлены станки для вырезки и сварки выемных устройств.

По словам начальника отдела подготовки и проведения ремонтов Антона Мартынова, ремонт парогенераторов будет вестись круглосуточно без выходных: «Многосменный режим позволит оперативно выполнить все запланированные регламентом операции, а сокращение срока ремонта позволит увеличить отпуск электроэнергии. Ожидаем, что подобный график поможет станции дополнительно выработать до 70000 кВт*ч, или 28% к плану ФАС на 2025 год».

Фото: https://t.me/s/rosatomru