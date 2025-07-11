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Мурманская область. Арктика (16+)11.07.25 18:00

На ПАТЭС «Академик Ломоносов» приступили к ремонту реактора

Специалисты Госкомпании «Росатом! приступили к ремонту реактора правого борта на плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС).

Как сообщает t.me/s/rosatomru, работы будут включать нанесение защитного покрытия на лопатки турбины и замену внутренних устройств парогенераторов. Ремонт реактора правого борта закончится в сентябре 2025 года и перейдёт на левый борт.

Пресс-служба ГК отмечает, что для оптимизации сроков ремонта на ПАТЭС заблаговременно поставлены станки для вырезки и сварки выемных устройств.

По словам начальника отдела подготовки и проведения ремонтов Антона Мартынова, ремонт парогенераторов будет вестись круглосуточно без выходных: «Многосменный режим позволит оперативно выполнить все запланированные регламентом операции, а сокращение срока ремонта позволит увеличить отпуск электроэнергии. Ожидаем, что подобный график поможет станции дополнительно выработать до 70000 кВт*ч, или 28% к плану ФАС на 2025 год».

 

 

Фото: https://t.me/s/rosatomru

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