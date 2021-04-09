На пенсию надежд нет: 8 из 10 россиян считают, что взрослые дети должны поддерживать родителей материально

Большинство россиян помогают своим родителям финансово, в среднем тратя 8500 рублей в месяц. К таким выводам пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие экономически активные граждане старше 18 лет из всех округов страны.

55% россиян считают, что взрослые дети обязательно должны помогать своим родителям материально, 35% — если родители находятся в тяжёлом материальном положении.

Чаще остальных о необходимости финансовой поддержки родителей при любых условиях говорили мужчины (58% против 52% среди женщин), молодежь до 24 лет (69%) и россияне с доходом от 80 тыс. руб. в месяц (64%).

Согласно опросам россиян, имеющих родителей, 22% из них стараются поддерживать своих родителей финансово на постоянной основе. 36% россиян делают это время от времени, по необходимости. У 18% респондентов обратная ситуация: родители помогают им. Каждый десятый признался, что поддерживает родителей материально крайне редко (10%). 8% россиян не помогают своим родителям деньгами.

Мужчины чаще женщины оказывают постоянную финансовую поддержку своим родителям: 25% против 19%. Больше всего же тех, кто регулярно помогает старшему поколению — среди респондентов с доходом от 80 тысяч рублей в месяц (27%).

На помощь родителям россияне в среднем тратят 8500 рублей в месяц. В Москве и Санкт-Петербурге средняя сумма выше и составляет 15 и 13 тысяч рублей в месяц соответственно. В Екатеринбурге на помощь родителям выделяют в среднем 10 тысяч рублей в месяц, в Казани и Воронеже — по 9,5 тысяч рублей.

По сравнению с аналогичным исследованием 2010 года, россиян, поддерживающих материально своих родителей, становится больше: постоянно или периодически помогают 68% респондентов, 11 лет назад финансовую поддержку старшему поколению оказывали 62% россиян.