В Коле на Поморской набережной состоялся юбилейный пятый фестиваль выпускников «Арктический берег»Управление Росреестра по Мурманской области проводит «горячую линию» по вопросам оформления прав на объекты недвижимости
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)29.06.26 09:45

На передовой: бойцы с курского направления в зоне СВО благодарят мурманчан за полученную технику

«Вы даёте нам возможность эффективно бороться с беспилотниками и предотвращать теракты, - сообщили они в общественное движение «Народный фронт» Мурманской области.

«Вы даёте нам возможность эффективно бороться с беспилотниками и предотвращать теракты, - сообщили они в общественное движение «Народный фронт» Мурманской области.

Отдельное «спасибо» защитники говорят за средства радиоэлектронной борьбы, особенно необходимые там, где используются беспилотные летательные аппараты. РЭБ помогает находить источники сигналов, которые используются для радиосвязи, координации, навигации и обмена информацией, анализировать их и при необходимости мешать нормальному прохождению. За счёт этого можно снизить эффективность техники противника или защитить свои системы от внешнего воздействия.

Благодаря региональному сбору «Всё для Победы!» бойцы не испытывают проблем с зарядкой техники, обогревом блиндажей и приготовлением пищи. На помощь в быту приходят генераторы. За них – отдельное спасибо от бойцов из зоны СВО.

 

 

Фото и видео: https://vk.com/video-69761571_456241911

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Среднее профессиональное образование вытесняет высшее: доля кандидатов без вузовского диплома среди «белых воротничков» выросла на 14% за два года
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: АНДРЕЙ ЧИБИС ПРЕДСТАВИЛ ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ЗА 2025 ГОДМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!
-

Последние комментарии

Д.О Вернер
28.06.26 14:32
Прошу вернуться к этой теме через 6 месяцев и сообщить: из 64 выпускников сколько и куда поступили. Да, и поправьте, в НВМУ не курсанты, а нахимовцы...
Комментарий к новости:В Мурманске прошла торжественная церемония пятого выпуска филиала Нахимовского военно-морского училища
51DanilA
25.06.26 08:39
А смелости рассказать, почему такая ситуация в стране сложилась, не хватило? Написали бы, что люди стали жить богаче, слишком много частных машин в стране стало, много на пикники ездят и по магазина
Комментарий к новости:Сетевые автозаправки ввели временные ограничения на отпуск топлива
Д.О Вернер
13.06.26 13:09
Участники проекта ОБЯЗАНЫ побывать на всех ключевых точках - 2013 Кольская сверхглубокая, МСФ, Рыбокомбинат, Мясокомбинат, ДСК, Свинокомплексы, Птицефабрики, зверофермы и т.д., там теперь тишина...
Комментарий к новости:«Туризм для своих»: по поручению губернатора программа бесплатных экскурсий по региону для северян стартует с 12 июня
-Правовая консультация (18+)Юрист «SuperJob» рассказал об изменениях в законе о сверхурочной работе
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
12345678910111213141516171819202122232425262728293012345
-Скоро в эфире11:15«Вне Зоны». Телевизионный проект (12+)11:45«Ферма по разведению улиток в Приморско-Ахтарске». Познавательная программа (16+)12:15«Чисто московские убийства». Художественный сериал, 8 серия (16+)
-PRO Деньги (16+)Долги по зарплате в России в мае выросли на 2,8%, до 2,96 млрд рублей-PRO Валюту (16+)Доллар США слабо дешевеет к евро и фунту, стабилен к иене-PRO Энергетику (18+)С головного узла «Нива ГЭС-1» проведут холостой сброс воды с Имандровского водохранилища-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 29 июня-PRO Нефть и газ (18+)Компания «НОВАТЭК» наладила перегрузку СПГ в двух точках Мурманской области-PRO Законы (18+)На завершающем заседании Мурманской областной Думы седьмого созыва принят закон «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан»
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Для улучшения работы сайта и его взаимодействия с пользователями используются файлы cookie и сервис веб-аналитики Яндекс.Метрика.

Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и даете разрешение на использование cookie-файлов и на обработку данных сервисом Яндекс.Метрика.
Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.

Принять