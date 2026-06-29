На передовой: бойцы с курского направления в зоне СВО благодарят мурманчан за полученную технику

«Вы даёте нам возможность эффективно бороться с беспилотниками и предотвращать теракты, - сообщили они в общественное движение «Народный фронт» Мурманской области.

«Вы даёте нам возможность эффективно бороться с беспилотниками и предотвращать теракты, - сообщили они в общественное движение «Народный фронт» Мурманской области.

Отдельное «спасибо» защитники говорят за средства радиоэлектронной борьбы, особенно необходимые там, где используются беспилотные летательные аппараты. РЭБ помогает находить источники сигналов, которые используются для радиосвязи, координации, навигации и обмена информацией, анализировать их и при необходимости мешать нормальному прохождению. За счёт этого можно снизить эффективность техники противника или защитить свои системы от внешнего воздействия.

Благодаря региональному сбору «Всё для Победы!» бойцы не испытывают проблем с зарядкой техники, обогревом блиндажей и приготовлением пищи. На помощь в быту приходят генераторы. За них – отдельное спасибо от бойцов из зоны СВО.

Фото и видео: https://vk.com/video-69761571_456241911