На переоснащение медучреждений региона по онкологическому профилю направлено более 1,4 млрд рублей за 4 года

Вопросам онкологии посвящена межрегиональная междисциплинарная научно-практическая конференция с международным участием «Северное сияние. Актуальные вопросы онкологии и радиотерапии», которая прошла в Мурманске.

Академики РАН, профессора, ведущие специалисты медицинских научно-исследовательских центров, клиник и медуниверситетов из Австрии, Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Липецка, Челябинска, Архангельска, Донецка обсуждают актуальные темы в рамках мировых тенденций фундаментальных исследований в области онкологии, современные технологии диагностики и лечения, методы сопроводительной терапии онкозаболеваний.

«В рамках национального проекта «Здравоохранение», федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» и стратегического плана «На Севере – жить» для укрепления материально-технической базы медицинских организаций региона за четыре года закуплено 111 единиц оборудования на сумму более 1,4 млрд рублей. Оно позволило развивать новые современные методы диагностики и лечения пациентов. А проведение таких статусных научно-практических конференций в нашем регионе способствуют повышению профессиональных компетенций врачей, чтобы оказание медицинской помощи пациентам проводилось на высоком уровне», – подчеркнул заместитель губернатора – министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев.

Среди этого оборудования: ускорительные комплексы – системы лучевой терапии, аппараты МРТ, компьютерные томографы, УЗИ экспертного класса, аппарат для флюоресцентной диагностики. В этом году введены в эксплуатацию аппараты УЗИ и видеоэндоскопический комплекс в областной больнице. В следующем году планируется приобретение дополнительно 6 единиц современного оборудования.

«В Мурманской области достаточно продвинутая онкологическая служба. Региональные власти уделяют необходимое внимание этому направлению. Она в большей мере финансируется по сравнению с другими регионами. Выделяются дополнительные средства на переоборудование, чтобы лучевая терапия была современной и оказание помощи пациентам было на высокотехнологичном уровне. Здесь опытные специалисты», – отметил Алексей Беляев, член-корреспондент РАН, директор Национального медицинского исследовательского центра онкологии им. Н.Н. Петрова Минздрава России, председатель Ассоциации онкологов и радиологов Северо-Запада, главный внештатный онколог Северо-Западного федерального округа.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, в рамках двухдневной конференции также состоялось заседание Ассоциации онкологов и радиологов Севера-Запада, прошёл мастер-класс в радиотерапевтическом отделении Мурманского областного онкодиспансера.

Ежегодно в круглосуточный стационар областного онкологического диспансера поступают около 7 тысяч пациентов, в дневной стационар - более 5 тысяч.

За 8 месяцев здесь выполнено более 270 эндовидеохирургических операций, пролечено более 470 пациентов методом фотодинамической терапии. Лучевую терапию на новом оборудовании получили более 520 человек. Проведено более 2,5 тысячи иммуногистохимических исследований и молекулярно–генетических исследований с целью уточнения диагноза злокачественных новообразований.

Как сообщает Министерство здравоохранения Мурманской области, за последние три года улучшилось лекарственное обеспечение пациентов с онкологическими заболеваниями, как на стационарном этапе, так и на амбулаторно-поликлиническом. За 8 месяцев в рамках льготного лекарственного обеспечения выписано более 6,5 тысячи рецептов.

Фото: https://gov-murman.ru