На период крещенских купаний в Мурманске вводятся ограничения движения транспорта по проспекту Героев-североморцев

Согласно постановлению администрации города Мурманска №45 в областном центре будут запрещены:

- остановка, стоянка транспортных средств по просп. Героев-североморцев в обоих направлениях - от остановки «Семёновское озеро» до ул. Туристов, по проезду вдоль 178 квартала в обоих направлениях - с 20 часов 18 января до окончания мероприятия 19 января;

- правый поворот с просп. Героев-североморцев на Верхнеростинское шоссе - с 20 часов 18 января до окончания мероприятия 19 января;

- въезд с Верхнеростинского шоссе на просп. Героев-североморцев - с 23 часов 18 января до окончания мероприятия 19 января.