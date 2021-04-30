На период праздников работу Кольской АЭС обеспечат два энергоблока

В праздничные и нерабочие дни с 1 по 10 мая текущего года нагрузка Кольской АЭС, установленная диспетчерским графиком, составит 800 МВт и будет обеспечена работой энергоблоков №№1 и 2. С целью оптимизации работы атомной станции энергоблоки №№3 и 4 выведены в резерв.

Как сообщает управление информации и общественных связей КАЭС, 4 мая персонал Кольской АЭС и подрядных организаций приступит к планово-предупредительному ремонту энергоблока №3. За два месяца будут проведены техническое обслуживание и ремонт оборудования, а также большой объем работ, направленных на повышение безопасности.