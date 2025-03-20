На период проведения в Мурманске Международного арктического форума в городе вводятся ограничения движения автотранспортных средствВ Мурманской области планируется введение дополнительных дней ограничения продажи алкогольной продукции в торговых объектах
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Мурманская область. Арктика (16+)20.03.25 11:00

На период проведения в Мурманске Международного арктического форума в городе вводятся ограничения движения автотранспортных средств

Как сообщает глава города Мурманска, с 20 по 28 марта 2025 года вводятся ограничения движения автотранспортных средств в областном центре.

«Меры необходимы, чтобы обеспечить безопасность во время проведения в нашем городе-герое Международного арктического форума. Уверен, временные неудобства не сравнимы с тем значением, которое имеет МАФ для всей страны, с тем потенциалом будущего развития Кольского Заполярья, которое несёт это масштабное событие», - отмечает Юрий Сердечкин на своей страничке в соцсети «ВК».

Движение, остановка и стоянка транспортных средств будут запрещены:

- по ул. Пушкинской - от ул. Профсоюзов до ул. Воровского - с 0 часов 20 марта до 23 часов 59 минут 28 марта;

- по ул. Ленинградской - от ул. Воровского до ул. Профсоюзов - с 0 часов 24 марта до 23 часов 59 минут 28 марта;

- по пр. Николая Кононова - от ул. Пушкинской до ул. Софьи Перовской - с 0 часов 20 марта до 23 часов 59 минут 28 марта.

Временные ограничения остановки и стоянки всех видов транспортных средств вводятся:

- по проезду к памятнику Защитникам Советского Заполярья - с 0 часов 25 марта до 23 часов 59 минут 28 марта;

- по ул. Александрова - от просп. Героев-североморцев до ул. Аскольдовцев - с 0 часов 25 марта до 23 часов 59 минут 28 марта;

- по ул. Воровского - от просп. Ленина до Софьи Перовской - с00 часов 24 марта до 23 часов 59 минут 28 марта;

- по ул. Софьи Перовской - от ул. Профсоюзов до ул. Воровского – с 0 часов 24 марта до 23 часов 59 минут 28 марта;

- по ул. Профсоюзов - от просп. Ленина до ул. Челюскинцев - с 0 часов 24 марта до 23 часов 59 минут 26 марта;

- по чётной стороне просп. Ленина - от Карла Маркса до ул. Профсоюзов - с 0 до 23 часов 59 минут 26 марта;

- на парковке в районе дома №25 по проезду Портовому (Музей АО «ММТП») - с 0 часов 20 марта до 23 часов 59 минут 28 марта;

- по площади Спорта, расположенной в районе дома №1 по ул. Челюскинцев, - с 0 часов 24 марта до 23 часов 59 минут 26 марта;

- по ул. Ленинградской - от ул. Воровского до дома №5 по ул. Коминтерна - с 0 часов 24 марта до 23 часов 59 минут 28 марта.

 

 

Фото: https://vk.com/id611314210?z=photo611314210_457247661%2Fwall611314210_10261

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