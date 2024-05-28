На период ремонтных работ бесперебойное электроснабжение потребителей в ЗАТО г.Островной обеспечит «АтомЭнергоСбыт»

В июле-августе 2024 года в ЗАТО г.Островной в связи с проведением ремонтных работ на оборудовании ПАО «ТГК-1» и, как следствие, отключением ЛЭП Л-177 и оборудования ПС-51 Мурманского филиала ПАО «Россети Северо-Запада», произойдёт отключение линии электропередачи. Ремонтные работы продлятся 14 суток.

На период отключения исполнение обязательств по энергоснабжению перед потребителями электрической энергии, находящимися в ЗАТО г. Островной, обеспечит филиал «АтомЭнергоСбыт» Мурманск.

Как сообщает пресс-служба Филиала «АтомЭнергоСбыт» Мурманск АО «АтомЭнергоСбыт», расчёт за услугу по электроснабжению для населения ЗАТО будет производиться без изменений. Услуги по электроснабжению северяне могут оплатить: с помощью мобильного приложения «АтомЭнергоСбыт»; через «личный кабинет» «АтомЭнергоСбыт»; на сайте АО «АтомЭнергоСбыт»; в кассах в офисах обслуживания «АтомЭнергоСбыт»; через «Сбербанк»; через «личный кабинет» и терминалы «Банка ВТБ» и в отделениях УФПС Мурманской области АО «Почта России».

Для категории потребителей «Прочие» комитетом по тарифному регулированию Мурманской области будет установлен специальный тариф, о чем потребители будут проинформированы дополнительно.

«Надежность энергоснабжения – основной принцип работы гарантирующего поставщика, – отметил заместитель генерального директора – директор мурманского филиала «АтомЭнергоСбыт» Дмитрий Базаров.