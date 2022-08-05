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Мурманская область. Арктика (16+)05.08.22 16:00

На первом чемпионате профессионального мастерства по северным профессиям обсудят развитие кадровой политики Арктики

В Мурманске с 10 по 14 августа пройдёт первый чемпионат профессионального мастерства по северным профессиям. В соревнованиях примут участие 80 конкурсантов в возрасте от 16 до 22 лет, представляющих 9 регионов Арктической зоны. Их работу оценят сертифицированные эксперты Агентства развития навыков и профессий. Чемпионат состоится в рамках плана основных мероприятий председательства России в Арктическом совете в 2021–2023 годах, оператором которых является Фонд «Росконгресс».

В федеральном законодательстве кадровое обеспечение Арктической зоны Российской Федерации (АЗРФ) выделено в качестве одного из приоритетных факторов социально-экономического развития арктических регионов. Именно эти задачи и механизмы их решения будут в фокусе основной дискуссии деловой программы чемпионата профессионального мастерства по северным профессиям.

Первый заместитель генерального директора Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) по социальному развитию Эльвира Нургалиева отметила, что в апреле 2022 года Президент России Владимир Путин провёл совещание по вопросам развития Арктической зоны, где подчеркнул, что решение социальных, экономических, инфраструктурных задач, реализация масштабных инвестиционных проектов в Арктике была и остается для нас приоритетом. Сегодня на территории российской Арктики в рамках работы двух преференциальных режимов – АЗРФ и территории опережающего развития «Столица Арктики» – работают 465 предприятий-резидентов.

«Создано 6 тысяч новых рабочих мест и ещё 23 тысяч рабочих мест планируется к открытию, в том числе по уникальным северным профессиям, таким как специалист по навигации в условиях Арктики, оператор для беспилотных летательных аппаратов для разведки месторождений, метеоэнергетик, специалист по теплосбережению. Минвостокразвития России, КРДВ совместно с образовательными организациями, бизнесом и региональными органами власти ведут работу по обеспечению экономики АЗРФ квалифицированными специалистами сегодня и на перспективу, в том числе через реализацию крупных профориентационных проектов, направленных на подготовку специалистов арктического профиля, таких как Чемпионат профессионального мастерства по северным профессиям в Мурманске», – сообщает Эльвира Нургалиева.

Представитель КРДВ добавляет, что Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики участвует в утверждении контрольных цифр приема в вузы, увеличивая число бюджетных мест по специальностям, необходимым ключевым отраслям АЗРФ. Корпорация системно проводит анализ кадровой потребности, чтобы своевременно прогнозировать потребности бизнеса в специалистах, выпускает навигатор востребованных профессий с перспективой на 5 лет, чтобы школьники и их родители могли ориентироваться, какие специалисты будут востребованы в Арктике. Также реализуются важнейшие для страны проекты – «Арктический вызов» (поиск управленческих кадров для Арктики) и «Арктический призыв» (рабочие профессии для АЗРФ).

Важным мероприятием деловой части чемпионата станет пленарное заседание «Кадры для новой экономики Арктической зоны». Ожидается, что спикерами выступят Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, губернатор Мурманской области Андрей Чибис, генеральный директор ФГУП «Атомфлот» Леонид Ирлица, вице-президент по кадровой политике ГМК «Норильский никель» Дарья Крячкова, заместитель директора направления «Молодые профессионалы» АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» Юлия Ханьжина и другие представители власти и бизнес-структур.

В рамках пленарного заседания будут рассмотрены следующие вопросы:

– Какие актуальные задачи стоят сейчас и будут поставлены в ближайшие годы перед экономикой Арктической зоны?

– Как и с помощью каких инструментов можно преодолеть нехватку рабочих рук в регионе?

– Как выстроить систему взаимодействия бизнеса и системы образования, чтобы обеспечить взрывной рост качества кадровой подготовки?

– Как интегрировать корпоративные стандарты в систему образования Арктической зоны?

В рамках панельной дискуссии «Инструменты и опыт Агентства развития профессий и навыков для решения актуальных задач по развитию кадров в Арктической зоне» экспертное сообщество Агентства рассмотрит практические способы и механизмы взаимодействия учебных заведений и представителей бизнеса, разработанные по собственной методике корпоративного стандарта.

«На уровне предприятий одним из наиболее важных инструментов выступает корпоративный стандарт. Это описание конкретного рабочего места, включающее в себя различные параметры, например требуемые навыки, необходимое оборудование, оценочные средства, а также то, что собой представляет готовый продукт, и многое другое. Корпстандарт позволяет повысить качество работы каждого сотрудника, определить уровень квалификации персонала, сократить период адаптации, минимизировать риски выхода оборудования из строя. Наш опыт подтверждает высокую эффективность его применения на предприятиях в различных отраслях промышленности», – говорит советник генерального директора Агентства развития навыков и профессий Андрей Пивинский.

Дискуссия пройдёт в интерактивном формате. Коучи программы в режиме реального времени сформируют открытые вопросы, участники в онлайн-формате смогут присоединиться к их обсуждению.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, организаторы первенства – Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, КРДВ, а также правительство Мурманской области.

Сквозным приоритетом российского председательства в Арктическом совете является обеспечение ответственного управления в интересах устойчивого развития Арктики, которое во многом определяется качеством человеческого капитала. Приоритетное внимание уделяется работе по поддержанию устойчивости и жизнеспособности народов Севера, продвижению мер по их адаптации к изменению климата, повышению благосостояния, здоровья, образования и качества жизни людей, обеспечению поступательного социально-экономического развития во всем регионе.

Прямая трансляция мероприятий деловой программы чемпионата будет доступна на официальном сайте российского председательства в Арктическом совете.

 

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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