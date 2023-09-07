На первом заседании члены экспертного совета рабочей группы при Госсовете РФ обсудили подходы, на базе которых будут прорабатываться критерии для определения «опорности» в Арктике

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис провёл первое заседание Экспертного совета при рабочей группе по развитию Арктики Госсовета РФ.

«Рабочая группа по развитию Арктики при Госсовете работает меньше года. Но за этот непродолжительный срок сразу несколько инициатив, которые мы выдвигали, были поддержаны Президентом России Владимиром Путиным. Речь идёт о комплексной модернизации ЗАТО и населённых пунктов, где проживают военнослужащие и члены их семей, распространение льготной ипотеки под 2% на АЗРФ, а также опорные населённые пункты Арктики. Напомню, что на последнем заседании рабочей группы мы инициировали необходимость формирования особого подхода и набора инструментов для развития стратегически значимых населённых пунктов АЗРФ, тех, которые имеют стратегическое значение для развития всей российской Арктики. На заседании рабочей группы мы определились о введении для них понятия опорных населённых пунктов Арктики для совершенствования мер государственной политики, направленных на социально-экономическое развитие субъектов РФ, которые входят в Арктическую зону. Хочу поблагодарить помощника Президента России – Максима Орешкина, вице-премьера Юрия Трутнева и главу Минвостокразвития Алексея Чекункова за поддержку нашей инициативы», – сказал губернатор Андрей Чибис, открывая заседание.

Он также напомнил, что это предложение получило поддержку Президента России Владимира Путина, который по итогам своего визита в Мурманскую область в июле этого года дал поручение определить перечень опорных городов Арктики.

В экспертный совет вошли эксперты и члены научного сообщества, в частности, профессор Географического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, генеральный директор Института регионального консалтинга Александр Пилясов, профессор Высшей школы экономики, ключевой эксперт в сфере развития ЖКХ Сергей Сиваев, сотрудники Минвостокразвития России и Центра стратегических разработок (ЦСР).

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, на первом заседании члены экспертного совета обсудили подходы, на базе которых будут прорабатываться критерии для определения «опорности» в Арктике.

«Напомню, что президентом отдельно было отмечено, что численность населения не должна являться ключевым фактором при выделении критериев для опорных поселений. И это очень важное замечание. Потому что на территории Арктической зоны Российской Федерации расположено более 1000 населённых пунктов, в том числе 90 городов и посёлков городского типа. Большая их часть – небольшие по численности, но в совокупности они обеспечивают около 10% ВВП страны. Российская Арктика – основная ресурсная база страны. Отдельной ключевой функцией арктических поселений является обеспечение функционирования Севморпути – одного из глобальных мировых проектов транзита. Кроме того, часть городов и населённых пунктов АЗРФ – ключевые центры обеспечения национальной безопасности всей страны. Безусловно, что такие города, как Мурманск и Архангельск являются опорными по целому набору важных для страны функций. Наша задача сейчас – определиться с тем перечнем ключевых населённых пунктов, которые имеют огромное стратегическое значение для развития всей Арктики», – подчеркнул Андрей Чибис.

Результаты работы экспертного совета будут представлены на рассмотрение рабочей группы при Госсовете, а далее – на утверждение штаба по вопросам развития городов и иных населённых пунктов Арктической зоны Российской Федерации Минвостокразвития России, который возглавил министр Алексей Чекунков.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, опорные города АЗРФ должны быть определены до 1 ноября 2023 года. Все они получат дополнительное финансирование на развитие инфраструктуры.

Фото: https://gov-murman.ru