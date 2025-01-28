На питч-сессии «Зелёные инициативы: гранты для экологии Мурманской области» более 50 экоактивистов узнали, как получить финансирование на реализацию проектов

В рамках регионального этапа II Всероссийского форума «Малая Родина – сила России» в Мурманске был организован молодёжный трек с питч-сессией «Зелёные инициативы: гранты для экологии Мурманской области». Её участниками стали более 50 активистов молодежных движений и экологов из разных субъектов страны. Эксперты рассказали о лучших молодёжных практиках, получивших грантовую поддержку, а также об основных конкурсных требованиях.

«Молодёжь Мурманской области активно участвует в грантовых конкурсах различного уровня и направлений. Благодаря инициативе губернатора Андрея Чибиса, в регионе созданы молодежные пространства «СОПКИ», которые играют ключевую роль в поддержке молодых людей на всех этапах этого процесса от оформления до подачи заявок. Специалисты предоставляют консультационную и техническую помощь, вдохновляют молодежь на реализацию своих идей через мотивационные встречи и обучающие семинары», – подчеркнула Мария Чернышова, председатель комитета молодежной политики Мурманской области.

Представители молодёжных движений и специалисты в сфере экологии приняли участие в квизе «ЭкоЛогично». Цель интеллектуально-развлекательной игры – развить интерес к поиску экологических проблем, найти ответы на вопросы по переработке отходов, а также в области биологии и географии.

Экоактивисты выступили в качестве спикеров на площадках форума, провели мастер-классы и экологические игры, среди которых: создание арт-объекта из крышек от пластиковых бутылок и игрушек для собак из приюта.

Как отмечает региональный комитет молодёжной политики, форум «Малая Родина – сила России» организован Всероссийской ассоциацией развития местного самоуправления при поддержке администрации президента, в партнерстве с правительством Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/