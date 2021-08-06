На плавдоке «Свияга» по Беломоро-Балтийскому каналу в Кронштадт доставят первую атомную подлодку К-3

Межфлотский переход продлится около двух недель.

Первая атомная подводная лодка (АПЛ) К-3 «Ленинский комсомол» будет доставлена с Северного флота в Кронштадт к месту вечной стоянки в Музее военно-морской славы на плавдоке «Свияга».

Как пишет ТАСС, ссылаясь на источник в оборонно-промышленном комплексе, плавдок «Свияга» ушёл из Северодвинска в Снежногорск 31 июля. Переход должен был занять до четырех дней. В настоящее время идёт операция по вводу подлодки в док. Межфлотский переход будет осуществляться по Беломоро-Балтийскому каналу и продлится около двух недель.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, головная атомная подводная лодка проекта 627 К-3 «Ленинский комсомол» готовится к переходу из Снежногорска в Кронштадт, где станет экспонатом музея военно-морской славы.

«Ленинский комсомол» - первая советская и третья в мире атомная подводная лодка, головной корабль проекта 627 «Кит». Была заложена 24 сентября 1955 года в Северодвинске, на заводе № 402 (ныне - ПО «Севмаш»), спущена на воду 9 августа 1957 года. В 1991 году лодка была выведена из состава Северного флота. В 2005 году К-3 была поставлена на акваторию судоремонтного завода «Нерпа», куда пришла на утилизацию. Судоремонтники первыми начали борьбу за спасение корабля, высказав идею сделать лодку музеем. В 2010 году было принято окончательное решение главкомом ВМФ не утилизировать К-3 и сохранить ее для истории.