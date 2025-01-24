На пленарном заседании форума «Малая Родина – сила России» губернатор Андрей Чибис выступил с рядом предложений по урегулированию вопросов утилизации автомобильных покрышек

В рамках первого регионального этапа II Всероссийского муниципального форума «Малая Родина – сила России» состоялось пленарное заседание «Экологическая повестка в муниципалитетах: вектор на повышение качества жизни». Открывая заседание, губернатор Андрей Чибис подчеркнул важность того, что старт регионального этапа в преддверии большого форума, который пройдёт под руководством Президента России Владимира Путина, состоялся именно в Мурманской области.

Глава региона рассказал участникам форума о климатических, природных и промышленных особенностях Мурманской области, отметив, что проведённая в последние годы серьёзная и эффективная работа позволила региону в 2024 году занять достойное второе место в Национальном экологическом рейтинге.

«Тема экологической политики для нас крайне важна, – мы делаем всё для развития экономики Мурманской области, но при этом ищем баланса, чтобы защитить хрупкую северную природу. Для людей экология – это не данные статистики, для них она начинается с муниципалитета, – с подъезда, своего двора, в котором есть контейнерная площадка; с воздуха, которым они дышат. Нам удалось за пять лет сократить выбросы вредных веществ более чем на 30%, – предприятия смогли модернизировать самые вредные производства благодаря предоставляемым им налоговым льготам. Мы провели достаточно серьёзную работу по реформе в сфере твёрдых коммунальных отходов, – поменяли все контейнеры, закрыли все свалки. Сегодня работает только один современный технопарк, в котором изымают полезное сырьё, а также трамбуют и в безопасных условиях хранят отходы, которые уже невозможно переработать. При поддержке президента и федерального правительства мы рекультивировали крупнейшую свалку за полярным кругом, убрали свалку в Териберке и совершили ещё целый ряд действий, направленных на улучшение экологической обстановки в регионе», – сообщил Андрей Чибис.

Губернатор отметил, что второе место в Национальном экологическом рейтинге – это работа большой команды муниципалитетов, регионального правительства, а главное – неравнодушных граждан.

«Хочу сказать огромное спасибо нашим волонтёрам, которые помогают, например, восстанавливать родники или убирать прибрежную полосу. Огромное спасибо всем жителям и гостям Кольского Заполярья за то, что не оставляют после себя мусор после посещения природных маршрутов. А самое главное, – низкий поклон за участие в уборке территории нашей Арктики от накопленного ущерба», – сказал Андрей Чибис.

В своем выступлении глава региона обратил внимание, что есть ряд задач, над которыми нужно работать всем вместе. Например, необходимо на федеральном уровне урегулировать возможность по закону заставлять убирать автомобильные покрышки с контейнерных площадок для бытового мусора. Андрей Чибис сообщил, что инициатива Мурманской области, касающаяся уборки покрышек, практически оформлена, после дискуссий она будет отражена в резолюции с предложением урегулировать принимаемый в данный момент законопроект в рамках поправок ко второму чтению: необходимо дать региону право вменять это организациям в обязанность и закладывать необходимые расходы в тариф.

Статс-секретарь – заместитель министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации Светлана Ходнева подчеркнула, что глава региона максимально подробно рассказал о важности экологической повестки на примере Мурманской области – конкретно, на примерах и по всем направлениям, и рассказала участникам форума об основных аспектах нового национального проекта «Экологическое благополучие», ставшего преемником нацпроекта «Экология».

Сенатор Российской Федерации – представитель от законодательного органа государственной власти Оренбургской области, председатель комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, сопредседатель ВАРМСУ Андрей Шевченко напомнил, что в прошлом году в Совете Федерации прошли Дни Мурманской области, и круг вопросов, обозначенный губернатором Андреем Чибисом сегодня, нашли отражение в постановлении совета Федерации по итогам мероприятия.

Как отметила заместитель председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, сенатор РФ от Мурманской области Татьяна Сахарова, профильный комитета верхней палаты парламента особое внимание уделяет урегулированию проблемных вопросов в области обращения с твёрдыми коммунальными отходами.

«Мы провели ревизию отрасли, подключили к этой работе федеральные органы исполнительной власти, представителей регионов, муниципалитетов, экспертное сообщество. По итогам определены ключевые проблемные вопросы. Они, в частности, связаны с содержанием контейнерных площадок, их нехваткой в ряде регионов, – напомню, что в Мурманской области контейнеры обновлены на 100%. Уделено особое внимание северным территориям. По инициативе нашего комитета создан федеральный межведомственный штаб для донастройки существующей системы. В проработке сейчас находится порядка 20 приоритетных нормативных правовых актов», – сказала парламентарий, отметив активное участие регионов в этой работе, в том числе представителей исполнительной и законодательной власти Мурманской области и муниципальных образований.

Глава администрации городского округа Мелитополь Запорожской области, сопредседатель ВАРМСУ Галина Данильченко приветствовала участников форума от имени всех жителей Донбасса и Новороссии. По её словам, сейчас главная задача новых регионов – в интеграции в правовое, экономическое, социальное и, конечно, экологическое пространство Российской Федерации.

«К сожалению, нам досталась тяжёлое наследство Киевского режима, экологией, конечно, много лет никто не занимался, поэтому для нас сейчас важно максимально быстро научиться решать эти проблемы. У нас все ещё идут боевые действия, и это причиняет огромнейший вред не только жителям, но и природе. Так, обстрелами была разрушена дамба Каховской ГЭС, этим нанесён огромный ущерб Приазовскому национальному парку. Осушение Каховского водохранилища, которое было обустроено в советское время для обеспечения водой Херсонской области и Крыма, – это настоящая экологическая катастрофа, решать которую предстоит много лет», – сказала Галина Данильченко.

Глава Мелитополя подчеркнула, что жители новых регионов видят помощь, которую оказывает им Российская Федерация, в том числе проведением подобных форумов.

«На таких мероприятиях мы получаем огромную поддержку, которая помогает нам как можно быстрее влиться в общую работу и начать решать накопившиеся проблемы. Я вижу, что работа здесь выстроена максимально эффективно, и мы в рамках форума выработаем необходимые решения, которые помогут нам выровнять экологическую ситуацию», – подчеркнула Галина Данильченко.

Как отмечает региональное Министерство информационной политики, экология и защита окружающей среды – одно из приоритетных направлений государственной политики, а также стратегического плана «На Севере – жить». По поручению губернатора Мурманской области Андрея Чибиса комплекс мероприятий по направлению «Экология» включён в план развития Мурманской области «На Севере – жить» до 2030 года. Цель – сберечь природу Арктики для будущих поколений.

Мурманская область впервые вошла в топ-20 в России по качеству жизни в рамках рейтинга Агентства стратегических инициатив. Рейтинг 2024 состоит из различных показателей, которые распределены по десяти элементам среды согласно аспектам жизни человека, один из них – «Чистота и экология».

Мурманская область по итогам осени 2024 года стала лидером Национального экологического рейтинга регионов России (2-е место).

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/