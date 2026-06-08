На площади Мончегорска дан старт масштабным работам по высадке цветов

Озеленением территории занимается индивидуальный предприниматель Артём Александрович Костыгин. В этом году мончегорцев ждёт сюрприз: цветы будут высажены в форме триколора страны.

На месте работ побывали глава города Андрей Рудаков, председатель Совета депутатов Ольга Островецкая и депутат Совета Артем Баглай. Они лично пообщались с подрядчиком, который будет заниматься озеленением Мончегорска.

В ходе беседы глава города Андрей Рудаков подчеркнул, что очень рад началу реализации проекта. Для высадки будут использоваться одноцветные растения, что позволит создать чёткий и узнаваемый рисунок флага. Уверены, что жители города трудовой доблести по достоинству оценят проделанную работу.

Фото: https://monchegorsk.gov-murman.ru/news/543185/#&gid=1&pid=1