На площади Морского вокзала Мурманска вновь состоится День первокурсника

3 сентября на оперативном совещании правительства Мурманской области губернатор Андрей Чибис анонсировал проведение Дня первокурсника.

«6 сентября на площади Морвокзала Мурманска состоится ставший уже традиционным День первокурсника. В прошлом году он объединил большое число ребят, поступивших в наши колледжи, техникумы и вузы. Для ребят из 26 учебных заведений в этом году мы также подготовили насыщенную и интересную программу», – сообщил губернатор.

Андрей Чибис подчеркнул, что наряду с организацией ряда развлекательных площадок, большое внимание обязательно будет уделено обеспечению безопасности мероприятия.

Подробно о том, как пройдёт День первокурсника, рассказал руководитель АНО «СпортКульт51» Денис Шляпников.

«Фестиваль для первокурсников Мурманской области проводится уже во второй раз в рамках реализации регионального стратегического плана «На Севере – жить». Главными гостями события, получившего название «Твой маяк – Арктика», станут 2,5 тысячи студентов первых курсов из 26 учебных заведений Заполярья», – уточнил Денис Шляпников.

В программе запланированы парад учебных заведений Мурманской области, работа интерактивных площадок, тематических фотозон, а также выступление творческих коллективов.

Денис Шляпников отметил, что юноши и девушки смогут не только интересно провести время, но и получить важную информацию о новых программах обучения, стипендиях и других мерах поддержки в учреждениях, реализующих программы высшего и среднего профессионального образования.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, помимо этого, на специально организованных площадках первокурсникам расскажут о возможностях реализовать себя в общественной и волонтёрской деятельности, перспективах прохождения практики и трудоустройства в Заполярье. Построить карьерный трек поможет и команда «Курса на Север», которая наряду с привлечением в Мурманскую область специалистов из других субъектов страны, будет рада оказать помощь в трудоустройстве и заполярным студентам.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/