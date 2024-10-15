На площади Пять Углов Мурманска начались работы по переустройству сетей и подготовки к будущему благоустройству

В центре Мурманска началась установка ограждения. Здесь проведут работы, направленные на повышение качества и безопасности электроснабжения и ливневой канализации. Эти изменения повысят надёжность систем, снизят аварийность, что особенно важно для социально значимых объектов. Работы продлятся до конца года.

Как отмечает администрация города Мурманска, на весь период различных видов работ площадь Пять Углов будет полностью ограждена.

«АО «МОЭСК» заключён договор с ММКУ УКС по выносу электрических сетей на улицах Ленинградской и Воровского. Запланированный комплекс мероприятий повысит надёжность и качество электроснабжения жителей областного центра за счёт реконструкции электросетевой инфраструктуры. Работы будут проводится таким образом, что не потребуются отключения. Для подстраховки у нас есть дополнительные резервные мощности», - отметил заместитель генерального директора АО «МОЭСК» Марат Арасланов.

Работы по выносу линий электроснабжения будут проводиться поэтапно, чтобы минимизировать риски отключений. Для объектов на улицах Воровского и Ленинградской предусмотрена возможность переподключения от других трансформаторных подстанций, что обеспечит непрерывное электроснабжение и снизит вероятность сбоев.

Расположенный на центральной площади коллектор не ремонтировался более 40 лет. Из-за физического износа он нуждается в срочной реконструкции, так как имеет проломы и засоры. Восстановление коллектора обеспечит надёжную работу ливневой системы, что положительно скажется на городской инфраструктуре.

Работы затронут и зелёные насаждения, однако специалисты обращают внимание, что каждый элемент будет компенсирован в соотношении 1:5, что обеспечит сохранение экологического баланса в городе.

«В соответствии с действующим законодательством комитетом по развитию городского хозяйства назначается компенсационное озеленение. Снесенные деревья будут восполняться в пятикратном размере: за одно подлежащее сносу дерево или кустарник – пять посаженных, - рассказал Никита Нерубащенко, заместитель главы администрации города Мурманска – председатель комитета по развитию городского хозяйства. - Места, где будет выполняться высадка новых деревьев, определяются в нашем городе с учётом мнения жителей - путём голосования».

Кстати, Мурманск уже несколько лет входит в топ-10 самых зелёных городов России, согласно исследованиям ВЭБ.РФ. Почти 50% территории города занимают парки и зелёные зоны. Огромный вклад в это вносит ежегодная акция «Зелёный рекорд». За последние 12 лет было высажено более 75 тысяч деревьев и кустарников.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=28647&page=1