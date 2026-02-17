На площадке Губернаторского лицея состоялось торжественное открытие первого Форума родителей выпускников школ Мурманской области

Сегодня в нём принимают участие более 300 родителей девятиклассников со всего региона.

«Президент Владимир Владимирович Путин отметил, что Мурманская область задаёт пример динамичного и поступательного развития другим арктическим регионам. И профессии, которые сегодня здесь востребованы, проекты, которые реализуются, могут дать шанс вашему ребёнку быть успешным, счастливым и внести свой вклад в развитие нашей страны и российской Арктики. Для этого важно понимать, где, какую профессию получить и куда пойти работать. Это основная цель форума. Спасибо, что вы сегодня здесь. Это позволит принять правильное и взвешенное решение. Успехов вашим детям, они точно заслуживают счастливого будущего!», – сказал в видеообращении к участникам форума губернатор Андрей Чибис.

В церемонии открытия приняли участие заместитель губернатора – министр развития Арктики и экономики Мурманской области Светлана Панфилова и вице-губернатор Ольга Вовк. Они рассказали о ключевых направлениях развития экономики Мурманской области, реализации инфраструктурных проектов, создании новых рабочих мест и потребности предприятий в квалифицированных кадрах, подчеркнув, что система образования региона выстраивается в тесной связке с запросами экономики Арктики.

Министр образования и науки Мурманской области Диана Кузнецова подробно остановилась на особенностях предстоящей приёмной кампании, механизмах целевого обучения, мерах социальной поддержки студентов и возможностях, которые сегодня предоставляет система среднего профессионального образования региона. Особое внимание – модернизации колледжей, обновлению материально-технической базы и расширению перечня востребованных специальностей.

«Среднее профессиональное образование всегда было опорой страны, потому что без специалистов, которых выпускают колледжи и техникумы, невозможно представить нашу сегодняшнюю жизнь. Вы видите, как изменились учреждения, ставшие не просто современными, а передовыми, профессиональное образование вышло на новый уровень. Выпускники, выбравшие его, смогут реализовать себя - и мы всемерно в этом поможем», – подчеркнула министр.

О развитии опорного вуза региона – Мурманского арктического университета – рассказал проректор по образовательной деятельности МАУ Дмитрий Нестеренко. Университет уже сегодня является основной кузницей кадров для ключевых отраслей экономики Кольского Заполярья и реализует подготовку специалистов по стратегически важным для Арктики направлениям, обеспечивая тесную интеграцию образования, науки и производства.

В рамках первого дня форума организованы экскурсии в колледжи региона, где проходили мастер-классы и практические занятия, позволяющие родителям увидеть возможности подготовки специалистов по различным направлениям. Кроме того, на форуме работают тематические площадки крупных работодателей, заинтересованных в подготовке кадров на территории региона, среди которых «ФосАгро», «Норникель», «НОВАТЭК», «Росатом», «ЕвроХим», СЗФК и Морской торговый порт «Лавна». Свои стенды также представляют Центр опережающей профессиональной подготовки региона, молодежные и патриотические объединения.

В завершение первого дня форума дня губернатор Андрей Чибис проведёт с участниками встречу в формате открытого диалога.

Как отмечает региональное Министерство образования и науки, Форум родителей выпускников проходит 17–18 февраля и объединяет родителей выпускников 9-х и 11-х классов. Всего в мероприятии принимают участие более 600 человек – представителей родительских комитетов со всей Мурманской области. Проведение форума особенно актуально в период активной подготовки к государственной итоговой аттестации и выбора дальнейшей образовательной траектории школьников. В 2026 году в Мурманской области насчитывается более 8 тысяч выпускников 9-х классов и около 3 тысяч выпускников 11-х классов.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/562488/#&gid=1&pid=31