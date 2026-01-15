Виртуальные медицинские помощники Мурманской области завершили переход из мессенджера «Телеграм» в национальный мессенджер «MAX»ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АРКТИК-ТВ» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ КОРРЕСПОНДЕНТА
На площадке Кольской АЭС-2 в 2026 году планируется начать подготовительные работы

В 2026 году на площадке будущей двухблочной станции Кольская АЭС-2 с инновационными энергоблоками типа ВВЭР мощностью 600 МВт каждый планируется начать подготовительные работы - полевые по подготовке территории и по строительству подъездных дорог для сооружения новой станции. Ключевой особенностью реакторной установки станет возможность спектрального регулирования и участия в замкнутом ядерном топливном цикле за счёт применения уран-плутониевого топлива.

В этой связи в 2025 году знаковым событием для атомной станции стал визит главы госкорпорации «Росатом» Алексея Лихачёва и подписанный им приказ о размещении двух новых энергоблоков Кольской АЭС-2.

Также в прошедшем году экологическая политика Кольской АЭС в очередной раз получила федеральное и областное признание. Станция не только в 4-й раз подтвердила звание экологически образцовой организации атомной отрасли в конкурсе «Росатома», заняв второе место, но и одержала победу во всероссийском субботнике «Зелёная Весна-2025» среди компаний северных регионов. Высокая оценка деятельности станции в сфере охраны окружающей среды является результатом последовательной и планомерной работы предприятия.

Кроме того, в 2025 году на атомной станции успешно прошла полномасштабная партнёрская проверка Всемирной ассоциации организаций, эксплуатирующих атомные станции (ВАО АЭС), в которой приняли участие четыре региональных центра ВАО АЭС - Шанхайский, Московский, Атлантский и Токийский. Эксперты выявили области для улучшения и отметили сильные стороны.

Как сообщает управление коммуникаций Кольской АЭС, в настоящее время предприятие принимает активное участие в реализации социальных проектов на территории муниципалитета. Так, благодаря соглашению между госкорпорацией «Росатом» и правительством Мурманской области, которое действует уже более 12 лет, был успешно выполнен ряд масштабных мероприятий по благоустройству общественных пространств и улучшению качества жизни населения Полярных Зорь.

В прошлом году в рамках этой работы в городе атомщиков было реализовано два инициативных проекта - «Спортивное пространство «ПРОдвижение» в детском саду №5 и образовательное пространство в Гимназии №1 «Мой Север - моя жизнь». Произведён поддерживающий ремонт дворовых территорий, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Благодаря соглашению и победе в конкурсе на платформе Министерства строительства РФ завершены работы по благоустройству улицы Строителей. Теперь территория включает в себя модернизированную остановку общественного транспорта, оборудованные парковочные места, зелёные насаждения и современное уличное освещение.

При финансовой поддержке Кольской АЭС в МСЧ №118 ФМБА России г. Полярные Зори состоялось открытие обновлённого приёмного отделения. В рамках капитального ремонта в отделении провели комплексную реконструкцию: обновили интерьер, выполнили внутреннюю перепланировку помещений, смонтировали новую систему освещения, произвели замену двух лифтов, модернизировали противопожарную систему, а также создали комфортную зону ожидания для пациентов.

В рамках реализации федерального проекта «Профессионалитет» на базе Полярнозоринского энергетического колледжа (ПЭК) открылся современный образовательно-производственный центр «Полярнозоринский» - 11 новых лабораторий и мастерских.

«Кольская АЭС ежегодно демонстрирует приверженность высоким стандартам качества и надежности, обеспечивая регион стабильной и безопасной энергией. Благодаря слаженной работе персонала и эффективной модернизации оборудования, атомная станция выполнила государственное задание по выработке электроэнергии в объёме 10,5 млрд кВтч», - прокомментировал директор предприятия Василий Омельчук.

Напомним, сегодня станция надёжно обеспечивает электрической энергией потребителей Мурманской области и Карелии, её доля в выработке в регионе составляет почти 60%. А доля атомной генерации в Объединенной энергосистеме Северо-Запада, к которой относятся Кольская и Ленинградская АЭС, составляет 35%.

 

 

Фото предоставлено управлением коммуникаций Кольской АЭС.

