На площадке Кольской АЭС эксперты обменялись опытом по развитию интегрированной системы управления

12-13 августа на Кольской АЭС состоялось ежегодное совещание по обмену опытом в области развития интегрированной системы управления* (ИСУ). В нём приняли участие представители Госкорпорации «Росатом», центрального аппарата и филиалов АО «Концерн Росэнергоатом», в том числе, от Кольской АЭС.

В ходе семинара участники обсудили ключевые аспекты внедрения и совершенствования ИСУ на предприятиях атомной отрасли, рассмотрев широкий круг вопросов, в частности, таких как: качество отчётов по оценке результативности процессов ИСУ, особенности работы системы мониторинга показателей, сертификация системы качества Концерна и многие другие.

Как сообщает управление коммуникаций Кольской АЭС, особое внимание было уделено опыту функционирования процессной модели управления на предприятиях. Эксперты атомных станций представили свои предложения по совершенствованию деятельности по управлению рисками, а также процесса разработки планов коррекций и корректирующих действий.

«Суть ИСУ заключается в построении процессной модели деятельности организации, где каждый процесс имеет четкую цель, измеримые показатели эффективности её достижения и конкретных должностных лиц, ответственных за результат процесса. Показатели деятельности в целях безопасности являются приоритетными при принятии управленческих решений, показатели операционной эффективности характеризуют основную производственную деятельность и её финансовые результаты, – подчеркнул директор по качеству и процессному управлению АО «Концерн Росэнергоатом» Владимир Блинков. – Руководство концерна осуществляет стратегическое и оперативное руководство компанией, опираясь на объективную картину состояния дел, которую предоставляет система мониторинга показателей процессов ИСУ».

«Проведение подобных совещаний способствует укреплению коммуникации и обмену опытом, что, в свою очередь, повышает оперативность и качество управления организацией», – отметил заместитель главного инженера по производственно-техническому обеспечению и качеству Кольской АЭС Максим Остапенко.

По результатам совещания был подписан протокол, в котором дана оценка функционирования ИСУ и сформированы поручения для дальнейшего совершенствования системы.

* - интегрированная система управления внедрена в ведущих энергетических компаниях мира и нашей страны на основе международных стандартов ISO и требований МАГАТЭ. Она объединяет все элементы деятельности организации – безопасность, качество, охрану труда, экологию, физическую защиту, экономику, энергетическую эффективность, социальную ответственность и другие процессы. Для оценки результативности достижения целей используются показатели процессов, благодаря которым фиксируются отклонения значимых для безопасности показателей и принимаются меры по их устранению.

Внедрение интегрированной системы позволяет выстроить процессы, которые соответствуют лучшим мировым практикам и современным требованиям к производству, обеспечить высокое качество продукции, ядерную и радиационную безопасность АЭС, конкурентоспособность компании и ясные перспективы для её развития.

Фото предоставлено управлением коммуникаций Кольской АЭС.