На площадке Кольской АЭС обсудили развитие системы профессиональных квалификаций в электроэнергетической отрасли

С 22 по 23 октября в городе Полярные Зори состоялось выездное заседание представителей Совета по профессиональным квалификациям в электроэнергетике Российской Федерации (ЭСПК) и Совета по профессиональным квалификациям в сфере атомной энергии (СПК АЭ).

Мероприятие, приуроченное к 10-летию Национальной системы профессиональных квалификаций, прошло при поддержке Концерна «Росэнергоатом» (Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом»).

Его участники обсудили опыт применения инструментов национальной системы профессиональных квалификаций на предприятиях энергетического сектора, включая атомную отрасль, а также практику проведения профессионально-общественной аккредитации образовательных программ профильных вузов, в том числе, опорных институтов атомной отрасли.

«Для того, чтобы подниматься по карьерной лестнице, работнику необходимо совершенствоваться. Для этого существуют профессиональные стандарты, где описываются требования к специалистам. Ими, в первую очередь, и занимаются СПК. В Концерне «Росэнергоатом» уже разработано и принято по специальностям почти 50 профессиональных стандартов, которые описывают около 70% всех специалистов. Руководители подразделений используют данные профстандарты в своей работе», – прокомментировал Андрей Хитров, генеральный директор Общероссийского отраслевого объединения работодателей «Союз работодателей атомной промышленности, энергетики и науки России».

В рамках совместного заседания также были подняты актуальные вопросы нового этапа развития Национальной системы квалификаций: определение текущих и перспективных потребностей рынка труда, программ профессиональной ориентации, поэтапного включения квалификаций, связанных с повышенными рисками, в перечень обязательных для прохождения независимой оценки квалификаций.

«Совместное заседание продемонстрировало нашу общую приверженность повышению качества специалистов в энергетическом секторе. Мы уверены, что результатами этого заседания станут новые инициативы, которые укрепят нашу отрасль и поднимут качество подготовки специалистов на новый уровень», - прокомментировал итоги встречи директор Кольской АЭС Василий Омельчук.

Фото предоставлено управлением коммуникаций Кольской АЭС.