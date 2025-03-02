Копаемся в своей истории и присматриваемся к Марсу: учёные пытаются прочитать древние папирусы Геркуланума, а исследователи из Имперского колледжа Лондона обнаружили причину марсотрясенияМарина Табейкина: осознанность – это великая сила, или Я хорошо понимаю себя
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)02.03.25 14:00

На площадке Кольской АЭС обсудили социально-трудовые и кадровые вопросы в рамках корпоративного совещания «Росэнергоатома»

Особое внимание было уделено приёму выпускников и работе с молодёжью в 2025 году.

На Кольской АЭС состоялось постоянно действующее корпоративное совещание по трудовым и кадровым вопросам АО «Концерн Росэнергоатом».

В заседании, которое прошло под председательством первого заместителя генерального директора Концерна «Росэнергоатом» Джумбери Ткебучавы, приняли участие руководители департаментов концерна по направлениям работы с персоналом, заместители директоров АЭС России по управлению персоналом, представители первичных общественных профсоюзных организаций АЭС.

В ходе совещания участники подвели итоги 2024 года и обсудили планы на будущее. На мероприятии обсуждались вопросы карьерного продвижения, развития кадрового потенциала, социальная поддержка и программы оздоровления работников концерна.

Особое внимание было уделено вопросам приёма выпускников и работы с молодежью в 2025 году, а также развитию федерального проекта «Профессионалитет», что является важным шагом для обеспечения преемственности и пополнения кадрового состава.

«30 декабря 2024 года была утверждена генеральная схема размещения объектов атомной энергетики, в рамках которой предусмотрено строительство 38 новых энергоблоков в восьми новых регионах. Важным аспектом реализации данного проекта является эксплуатация этих объектов, и мы уверены, что основную роль в этом процессе сыграет наша молодёжь. На сегодняшний день в нашем дивизионе работает более 24 тысячи молодых специалистов, и мы стремимся увеличить их долю», – отметила Наталья Конон, руководитель Управления развития корпоративной культуры АО «Концерн Росэнергоатом».

«Подготовка высококвалифицированных специалистов на атомной станции – это длительный процесс. Кольская АЭС активно развивает программы стажировок для студентов, которые позволяют им получить реальный опыт работы в условиях профессиональной среды. Нам крайне важно принимать молодых сотрудников, которые смогут не только внести свежие идеи и подходы, но и продолжить традиции и стандарты качества нашей работы», – подчеркнул Игорь Кутузов, заместитель директора по управлению персоналом Кольской АЭС.

Отметим, что в 2024 году профессиональную подготовку на предприятии прошли 179 практикантов и 41 молодой специалист был трудоустроен на атомную станцию.

На подведении итогов совещания все присутствовавшие отметили высокую значимость грамотного подхода ко всем социально-кадровым вопросам, в решении которых особая роль отводится социальным партнерам концерна «Росэнергоатом» – первичным общественным профсоюзным организациям атомных станций и дочерних предприятий.

 

 

Фото предоставлено управлением коммуникаций Кольской АЭС.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Жители Мурманской области меньше других россиян уверены в отличных перспективах для своей карьеры
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВМурманская областная Дума: ФИНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЗОНА
-

Последние комментарии

Екатерина
21.02.25 11:32
Уважаемый президент В В Путин, уважаемые депутаты и сенаторы !!! Мы граждане РФ просим Вас вернуть людям возможность оплаты наличными за мобильную связь в терминалах !!! Без личных кабинетов и гос
Комментарий к новости:С 2025 года россияне не смогут заплатить за сотовую связь наличными без предъявления паспорта либо без идентификации через портал «Госуслуги»
VADIM UZLOV
03.02.25 16:48
Невозможно дозвониться.....Поувольняйте бюрократов( разберитесь в безобразии)!
Комментарий к новости:«Мурманскводоканал» запустил новый номер многоканального телефона для граждан
Д.О. Вернер
29.01.25 14:19
Чёрт поДери! "Этот закон нарушает..." Простите, а вы все где были в августе 91? На дворе капитализм, а вы ещё не перестроились...
Комментарий к новости:С 2025 года россияне не смогут заплатить за сотовую связь наличными без предъявления паспорта либо без идентификации через портал «Госуслуги»
-Правовая консультация (18+)Более 79 тысяч северян выбрали электронную трудовую книжку
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
242526272812345678910111213141516171819202122232425262728293031123456
-Скоро в эфире18:30«Итоги». Информационная программа (12+)19:30«Королева и завоеватель». Художественный сериал, 12 серия (16+)20:20«Орел и решка». Художественный фильм (16+)
-PRO Деньги (16+)Регулятор выяснил, почему заёмщики не читают договоры-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос на 56 копеек, евро теряет 47 копеек-PRO Энергетику (18+)В Полярных Зорях состоялся круглый стол по проекту повышения мощности энергоблока №3 Кольской АЭС-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 1 и 3 марта-PRO Нефть и газ (18+)Правительство России передало строительство магистрального газопровода Волхов – Мурманск компании «Газпром»-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в марте
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика