На площадке Кольской АЭС обсудили социально-трудовые и кадровые вопросы в рамках корпоративного совещания «Росэнергоатома»

Особое внимание было уделено приёму выпускников и работе с молодёжью в 2025 году.

На Кольской АЭС состоялось постоянно действующее корпоративное совещание по трудовым и кадровым вопросам АО «Концерн Росэнергоатом».

В заседании, которое прошло под председательством первого заместителя генерального директора Концерна «Росэнергоатом» Джумбери Ткебучавы, приняли участие руководители департаментов концерна по направлениям работы с персоналом, заместители директоров АЭС России по управлению персоналом, представители первичных общественных профсоюзных организаций АЭС.

В ходе совещания участники подвели итоги 2024 года и обсудили планы на будущее. На мероприятии обсуждались вопросы карьерного продвижения, развития кадрового потенциала, социальная поддержка и программы оздоровления работников концерна.

Особое внимание было уделено вопросам приёма выпускников и работы с молодежью в 2025 году, а также развитию федерального проекта «Профессионалитет», что является важным шагом для обеспечения преемственности и пополнения кадрового состава.

«30 декабря 2024 года была утверждена генеральная схема размещения объектов атомной энергетики, в рамках которой предусмотрено строительство 38 новых энергоблоков в восьми новых регионах. Важным аспектом реализации данного проекта является эксплуатация этих объектов, и мы уверены, что основную роль в этом процессе сыграет наша молодёжь. На сегодняшний день в нашем дивизионе работает более 24 тысячи молодых специалистов, и мы стремимся увеличить их долю», – отметила Наталья Конон, руководитель Управления развития корпоративной культуры АО «Концерн Росэнергоатом».

«Подготовка высококвалифицированных специалистов на атомной станции – это длительный процесс. Кольская АЭС активно развивает программы стажировок для студентов, которые позволяют им получить реальный опыт работы в условиях профессиональной среды. Нам крайне важно принимать молодых сотрудников, которые смогут не только внести свежие идеи и подходы, но и продолжить традиции и стандарты качества нашей работы», – подчеркнул Игорь Кутузов, заместитель директора по управлению персоналом Кольской АЭС.

Отметим, что в 2024 году профессиональную подготовку на предприятии прошли 179 практикантов и 41 молодой специалист был трудоустроен на атомную станцию.

На подведении итогов совещания все присутствовавшие отметили высокую значимость грамотного подхода ко всем социально-кадровым вопросам, в решении которых особая роль отводится социальным партнерам концерна «Росэнергоатом» – первичным общественным профсоюзным организациям атомных станций и дочерних предприятий.

Фото предоставлено управлением коммуникаций Кольской АЭС.