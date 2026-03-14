На площадке Кольской АЭС завершилась «Атомиада – 2026» с участием более 240 спортсменов со всей страны

В городе-спутнике Кольской АЭС – Полярные Зори Мурманской области завершилась XIII Зимняя спартакиада работников атомной энергетики, промышленности и науки «Атомиада - 2026», которая проходила с 11 по 13 марта и собрала более 240 спортсменов со всей страны, представивших различные дивизионы госкорпорации «Росатом».

Одним из главных событий спартакиады стал мастер-класс по лыжным гонкам от Алексея Петухова – заслуженного мастера спорта России, бронзового призёра Олимпийских игр 2010 года в командном спринте, чемпиона мира 2013 года и серебряного призёра чемпионата мира 2015 года.

Было разыграно более 150 медалей в 4-х дисциплинах: лыжные гонки, полиатлон, горные лыжи, сноуборд. Соревнования проходили одновременно на трёх спортивных площадках г. Полярные Зори.

«Атомиада - это мероприятие, которое объединяет спортсменов и болельщиков всей атомной отрасли, напоминает о силе и единстве Росатома. Мы рады, что Полярные Зори стали центром такого значимого события и уверены, что наш город оставил о себе самые лучшие впечатления», – подчеркнул директор Кольской АЭС Василий Омельчук.

Как сообщает управление коммуникаций Кольской АЭС, по итогам командного зачёта в лидеры вышли:

горнолыжный спорт

1 место – Электроэнергетический дивизион;

2 место – ЯОК - Урал;

3 место – Инжиниринговый дивизион;

сноуборд

1 место – Электроэнергетический дивизион;

2 место – ЯОК - Урал;

3 место – Инжиниринговый дивизион;

полиатлон

1 место – Электроэнергетический дивизион;

2 место – Топливный - Сибирь;

3 место – ЯОК – Урал;

лыжные гонки

1 место – Электроэнергетический дивизион;

2 место – ЯОК - Центр;

3 место – Топливный - Сибирь.

Фото предоставлено управлением коммуникаций Кольской АЭС.